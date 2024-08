Justičným zamestnancom sa budú zvyšovať platy, na príplatky vyčlenil štát viac ako 32 miliónov eur

Príspevok vo výške 400 eur na zamestnanca

Súdy nie sú spôsobilé podať plný výkon

21.8.2024 (SITA.sk) - Za účelom zabezpečenia akútneho riešenia stabilizácie personálneho obsadenia na súdoch vyčlení štát pre justičných zamestnancov sumu viac ako 32,6 mil. eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva spravodlivosti SR , ktorý v stredu odsúhlasila vláda.Podľa rezortu na účely zníženia fluktuácie zamestnancov z dôvodu nedostatočného finančného ohodnotenia dostanú súdy mimo Bratislavy príspevok vo výške 400 eur na zamestnanca a súdy v Bratislave, kde je najväčšia konkurencia na trhu práce a výrazne najvyššie životné náklady v rámci SR, príspevok vo výške 500 eur na zamestnanca. Stane sa tak od 1. januára 2025.„Tieto prostriedky budú použité na zvýšenie osobného príplatku zamestnancov, ktoré je aktuálne v priemere na úrovni 30 percent, resp. v prípade, kde je to možné, aj na preradenie zamestnanca do vyššej platovej triedy,“ uviedlo ministerstvo spravodlivosti.Fluktuácia justičných zamestnancov je podľa rezortu spravodlivosti chronický problém, ktorý má negatívny vplyv na výkonnosť súdov a na ich riadny chod.„Súdy v zásade nenamietajú počet im pridelených sudcovských a zamestnaneckých miest ustanovených pre ich plnú výkonnosť, ale neustále poukazujú na dlhodobú nemožnosť zabezpečiť obsadenie týchto miest v čo najväčšej možnej miere. Súdy dlhodobo poukazujú na to, že bez naplnenia plánovaného personálneho obsadenia súdu, súd nie je spôsobilý podávať plný výkon,“ vysvetlilo ministerstvo.