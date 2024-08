Truban chce zaviesť opatrenia voči sudcom ŠTS. Niektorí si vraj neplnia svoje povinnosti (foto)

Manipulácia v trestných konaniach

Predsedu vymenuje minister Susko

Disciplinárne konanie voči Trubanovi

21.8.2024 (SITA.sk) - Kandidát na post predsedu Špecializovaného trestného súdu Michal Truban chce v prípade opätovného vymenovania do funkcie zaviesť opatrenia voči sudcom, ktorí si neplnia svoje povinnosti.Uviedol to v rámci svojej prezentácie na stredajšom vypočutí pred výberovou komisiou na pôde Ministerstva spravodlivosti SR . Truban, ktorý viedol ŠTS už predtým dve funkčné obdobia, doplnil, že doteraz bola táto problematika vedením súdu ignorovaná.„Stav vybavovania agendy je z môjho pohľadu neuspokojivý,“ skonštatoval Truban. Sudcovia, ktorí si neplnia povinnosti by podľa neho napríklad nemali byť zaraďovaní do služieb v rámci prípravného konania, v rámci ktorých sa napríklad rozhoduje o väzbe. Truban doplnil, že by chcel zaviesť lehoty pre sudcov na vybavovanie agendy.Na otázku o údajných manipulovaniach trestných konaní Truban skonštatoval, že sám má určité informácie, ktoré „by mohli viesť k existencii dôvodného podozrenia, že to tak bolo“. Spomenul napríklad podozrenia, že si policajti v minulosti vyberali „spriaznených sudcov“ napríklad pri úkonoch prípravného konania.Pokiaľ by sa to potvrdilo, podľa Trubana je to dôvod minimálne na disciplinárne stíhanie daného sudcu. O funkciu predsedu súdu sa uchádzajú súčasný podpredseda ŠTS Igor Králik a bývalý šéf súdu Michal Truban.Súčasťou päťčlennej výberovej komisie je aj dekan Právnickej Fakulty Univerzity Komenského Eduard Burda alebo šéf trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR a prezident Združenia sudcov Slovenska František Mozner . Nového predsedu súdu nakoniec vymenuje minister spravodlivosti Boris Susko.ŠTS momentálne dočasne vedie práve jeho podpredseda Králik. Doterajší predseda súdu Ján Hrubala v polovici mája po stretnutí s ministrom spravodlivosti Suskom oznámil, že končí vo funkcii. Minister mu totiž oznámil, že si s ním ako s predsedom súdu nevie predstaviť spoluprácu.„V rámci výkonu štátnej správy súdov by spolupráca mala byť založená na dôvere, a ak neexistuje, je viacero spôsobov ukončenia takejto spolupráce. Jedným z nich je vzdanie sa funkcie predsedu súdu a takýto krok som učinil,“ vyhlásil Hrubala. Suskovi sa konkrétne nepáčil postup Hrubalu v disciplinárnom konaní voči sudcovi Michalovi Trubanovi.