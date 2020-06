Justin Bieber sa bráni obvineniu zo sexuálneho napadnutia, spevák zvažuje právne kroky

Bol v inom hoteli

Ani trocha pravdy

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Kanadský spevák Justin Bieber odmietol obvinenie zo sexuálneho napadnutia, ktoré sa objavilo počas víkendu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Interpreta pritom obvinila aj druhá osoba menom Kadi, ktorá tvrdí, že ju spevák sexuálne napadol v máji 2015 v newyorskom hoteli. Na tento príspevok však nereagoval.Interpreta počas víkendu obvinila zo sexuálneho obťažovania žena menom Danielle, podľa ktorej sa incident stal 9. marca 2014 v texaskom Houstone. Napísala, že Bieber vystúpil v malom bare a následne ju spolu s ďalšími dvoma osobami pozval do hotela.Tam s ním išla do súkromnej izby, kde ju sexuálne napadol. O prípade najprv nikoho neinformovala, no podľa jej slov už absolvovala viacero terapeutických sedení a rozprávala sa o tom aj s rodinou a priateľmi.Bieber vyhlásil, že síce vtedy vystupoval v Austine, no sprevádzala ho jeho vtedajšia partnerka Selena Gomez a čas trávili v inom hoteli spolu s priateľmi. Svoje tvrdenia podložil aj snímkami obrazovky a e-mailmi, ktoré si vymenil s Airbnb."Každé tvrdenie o sexuálnom obťažovaní by sa malo brať veľmi vážne a práve preto som sa rozhodol na toto reagovať. Tento príbeh je však fakticky nemožný a práve preto budem spolupracovať s Twitterom a úradmi na právnych krokoch," vyjadril sa 26-ročný spevák. "Na tomto príbehu nie je ani trocha pravdy," napísal.Spevákov hovorca uviedol, že sa k prípadu nebudú vyjadrovať a nemá nič, čo by dodal k vyhláseniu klienta na Twitteri.