Austrálsky vedec navrhuje presnejšie sčítanie levov v Afrike pomocou dronov a kamier

Väčšie teritóriá

Počet levov klesá

Detailné zábery

22.6.2020 (Webnoviny.sk) - Súčasné metódy na odhadovanie počtu levov sú podľa niektorých vedcov nesprávne a mohli by mať vážne následky. "Jednoducho ich nepočítame správne," povedal vedec Alexander Braczkowski z austrálskeho Queenslandu.Patrí medzi odborníkov, ktorí sa snažia vyvinúť nové metódy, ktoré im pomôžu počítať levy v Afrike, skúmať ich pohyb či miesta, kde sa im darí, a tiež ako každý rok minúť milióny dolárov určených na ich ochranu.Odborník strávil rok sledovaním levov v Národnom parku kráľovnej Alžbety v Ugande. Zistil, že tamojšie jedince sú v "neistom stave" a samce majú oveľa väčšie teritóriá, čo znamená, že musia chodiť za potravou ďalej."Spôsob presúvania týchto zvierat vám povie, ako sa im darí. Malé teritórium znamená veľa potravy," dodal. Jeho kolega Arjun Gopalaswamy vysvetlil, že "veľké územia sú väčšinou spojené so zníženou hustotou".Braczkowski povedal, že vo väčšine publikovaných štúdií používajú na počítanie levov dve metódy. Jedna využíva sledovanie stôp a druhá počítanie zvierat v noci, keď ich vylákajú z úkrytov.Podľa neho sú tieto metódy nespoľahlivé a môžu počas nich napríklad započítať niektoré zviera aj viackrát.V súčasnosti odhadujú, že v Afrike žije 20-tisíc až 30-tisíc levov v 102 populáciách, a to na rozlohe 2,5 milióna štvorcových kilometrov.Je známe, že ich počet klesá, no odborníci nevedia akou rýchlosťou. Braczkowski, ktorý vyrástol v Juhoafrickej republike, vyhlásil, že počet od roku 1994 klesol o polovicu.Vedec od novembra 2017 do februára 2018 strávil 90 dní nakrúcaním a fotografovaním levov na území s rozlohou 8 250 štvorcových kilometrov.Pomocou dronu a filmových kamier zaznamenali tváre zvierat s jedinečnými črtami každého jednotlivca. Mohli si tak byť oveľa istejší, že žiadne z nich nezapočítali viackrát.Nová metóda ponúka tiež množstvo úžasných detailných záberov zvierat. Podľa vedca by mali takto pozorovať zvieratá po celej Afrike, pričom Keňa už postupne zavádza tento spôsob."Máme technológie, kamery a vedu. Musíme to začať využívať," vyhlásil Braczkowski.