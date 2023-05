Juventus čelí obvineniam z podvodu pri vyplácaní miezd hráčom počas pandémie, peniaze im mal dávať klub tajne

Klub čaká ďalšie pojednávanie

Nedvěd aj ďalší uspeli s odvolaním

20.5.2023 (SITA.sk) - Talianska futbalová federácia (FIGC) obvinila klub Juventus Turín a siedmich bývalých členov vedenia "starej dámy" z údajného podvodu pri vyplácaní miezd futbalistom počas pandémie koronavírusu.Až 23 hráčov súhlasilo so znížením platu na štyri mesiace, aby pomohli klubu prečkať krízu. Juventus oficiálne hráčom neplatil, no v skutočnosti im vraj tajne vyplácal peniaze a futbalisti sa reálne vzdali len mesačného platu.Medzi obvinenými sú niekdajší prezident klubu Andrea Agnelli , viceprezident Pavel Nedvěd a športový riaditeľ Fabio Paratici. Na Juventus Turín tak čaká ďalšie súdne pojednávanie a znova by mohol prísť o body.Taliansky najvyšší športový súd klubu pred mesiacom vrátil 15 bodov do tabuľky Serie A 2022/2023, o ktoré prišiel pre trest za finančné machinácie. Aktuálne sú "bianconeri" na druhej priečke a bojujú o účasť v Lige majstrov pre budúcu sezónu.Prípadom s finančnými machináciami sa zaoberá odvolací súd FIGC, výsledok nového procesu však zrejme nebude známy do konca aktuálnej sezóny. Juventus preto dostal odpočítané body späť a prípadný ďalší trest si odpyká až v budúcom ročníku.Prokuratúra v Turíne momentálne rieši Agnelliho a ďalších 11 bývalých členov klubu aj v súvislosti s údajným podvodom na milánskej burze, falošným účtovníctvom či manipuláciou s trhom.Vo vedení Juventusu v novembri nastalo "zemetrasenie", keď z funkcií odstúpili šéf klubu Andrea Agnelli, viceprezident Pavel Nedvěd, výkonný riaditeľ Maurizio Arrivabene aj celá správna rada.Spomenutí predstavitelia klubu údajne v rokoch 2018 až 2020 nelegálne brali provízie z prestupov hráčov a investorom vykazovali falošné zisky. Všetci boli potrestaní zákazom činnosti, no Nedvěd i ďalší uspeli s odvolaním a trest im zrušili.Agnellimu aj bývalému športovému riaditeľovi Fabiovi Paraticimu, ktorý od roku 2021 pôsobil v anglickom klube Tottenham Hotspur, súd potvrdil dištanc.Paratici v reakcii na neúspešné odvolanie odstúpil v apríli z funkcie riaditeľa pre futbal v londýnskom klube Tottenham Hotspur. Jeho dištanc na 30 mesiacov zostal v platnosti nielen v Taliansku, ale celosvetovo.