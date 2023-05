Papieroví favoriti nezaváhali, Američania a Švajčiari sú na MS v hokeji 2023 naďalej bez straty bodu (video)

Jediná cesta pre Slovákov

Američania porazili aj Dánov



MS v hokeji 2023



súhrn výsledkov sobotňajších stretnutí



A-skupina (Tampere):

USA - Dánsko 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)







Rakúsko - Fínsko 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)







Švédsko - Francúzsko 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)







B-skupina (Riga):

Nórsko - Česko 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)







Kanada - Švajčiarsko 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)







Kazachstan - Lotyšsko 0:7 (0:2, 0:3, 0:2)







Sobotňajší program (časy sú v SELČ):

A-skupina (Tampere/Fín.): Nemecko - Maďarsko (15.20), USA - Francúzsko (19.20)

B-skupina (Riga/Lot.): Slovinsko - Slovensko (15.20), Česko - Švajčiarsko (19.20)



20.5.2023 (SITA.sk) - Sobotňajší šesťzápasový program na 86. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo fínskom Tampere a lotyšskej Rige nepriniesol vážne prekvapenie.Po tri body si pripísali všetci papieroví favoriti a v jedinom súboji, v ktorom boli šance na úspech v prospech oboch súperov vyrovnané, sa napokon tešili z triumfu Švajčiari.Reprezentanti "krajiny helvétskeho kríža" na turnaji ešte neprehrali, v sobotu zdolali Kanaďanom 3:2 a sú lídrami tabuľky rižskej B-skupiny. V nej tiež Česi zdolali Nórov 2:0 a domáci Lotyši triumfovali nad Kazachmi vysoko 7:0.Lotyšský triumf vyriešil prepočty Slovákov v súvislosti s možným postupom do štvrťfinále.Pre tím SR už existuje už iba jediná cesta - v nedeľu zdolať Slovincov v riadnom hracom čase a v utorok bodovať naplno aj proti Nórom v kombinácii s utorkovou prehrou Lotyšov so Švajčiarmi v riadnom hracom čase. Švajčiari, Česi aj Kanaďania už majú istotu postupu do vyraďovacej časti.V A-skupine vo fínskom Tampere si Američania poradili s Dánmi 3:0, všetky tri góly dali až v tretej tretine. V ďalšom súboji domáci Fíni zdolali Rakúšanov 3:1 a večer Švédi triumfovali nad Francúzmi 4:0. Výbery USA, Švédska a Fínska už vedia, že sa predstavia vo štvrťfinále play-off.V súvislosti s vypadnutím do A-skupiny I. kategórie MS sú na tom najhoršie Rakúšania a Slovinci.