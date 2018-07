Juventus sa stretne s Realom, Ronaldo môže zažiť pikantný debut

Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 12. júla (TASR) - Cristiano Ronaldo by mohol 5. augusta zažiť pikantnú premiéru v drese svojho nového zamestnávateľa. Juventus Turín sa vtedy v prípravnom dueli v rámci International Champions Cupu v USA stretne s jeho bývalým klubom Realom Madrid.Štart Ronalda v tomto zápase je však v tejto chvíli nepravdepodobný. Španielske médiá informovali, že 33-ročný portugalský útočník je do konca júla na dovolenke. Noviny Marca však pripustili, že v plánoch trénera "starej dámy" Massimiliana Allegriho na tento zápas môže byť aj Ronaldo.Prestup Ronalda z Realu do Juventusu potvrdili obe strany v utorok, podľa španielskych a talianskych médií za neho zaplatili Turínčania 105 miliónov eur. Ronaldo pôsobil v Reale od roku 2009, keď prišiel z Manchestru United. So španielskym klubom vybojoval dva ligové tituly a štyri triumfy v Lige majstrov.