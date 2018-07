NHL: Tavares po prvý raz trénoval v Toronte, Matthews sa tomu prizeral

Kanaďan John Tavares (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Toronto 12. júla (TASR) - Kanadský hokejista John Tavares absolvoval prvý tréning po prestupe do klubu NHL Toronto Maple Leafs. Do tréningovej haly v Toronte sa na neho prišiel pozrieť aj spoluhráč Auston Matthews.Jednotka draftu spred dvoch rokov Matthews sa prišla na svojho nového spoluhráča pozrieť na jeho individuálny tréning. Informáciu aj s videom publikoval na sociálnej sieti Twitter novinár Jeff Veillette.Tavares začiatkom júla ako voľný hráč podpísal zmluvu s Torontom, predtým pôsobil osem rokov v tíme New York Islanders. Dvadsaťsedemročná jednotka draftu z roku 2009 podpísala s Maple Leafs sedemročný kontrakt na 77 miliónov dolárov.