Juventus si poistil titul v talianskej Serie A. Spolupráca Ronaldo – Dybala bola svetová, chváli Sarri

27.7.2020 (Webnoviny.sk) - Dve kolá pred koncom je definitívne hotovo. Juventus Turín si triumfom nad Sampdoriou Janov (2:0) poistil tridsiaty šiesty taliansky ligový titul a deviaty v neprerušenej sérii. Po 36. kola Serie A má Juventus na čele tabuľky 7-bodový náskok pred Interom Miláno a ten sa už nedá stratiť.Po záverečnom hvizde v nedeľu večer sa hráči Juventusu pochytali okolo pliec a pred prázdnym hľadiskom Allianz Areny predviedli víťazný tanec."Tento titul je najkrajší, lebo bol najťažší," uviedol obranca Leonardo Bonucci, ktorý bol v neprítomnosti zraneného Giorgia Chielliniho kapitán. Bonucci narážal na skutočnosť, že mužstvo sa prvýkrát teší pod vedením trénera Maurizia Sarriho , ktorý začal presadzovať v tíme nový systém obrany aj útoku."Odštartovali sme novú éru s novou futbalovou filozofiou. Nevyhli sme sa množstvu ťažkostí, ale postupne sme zabudovali nové veci do systému. Jednoduché to nebolo ani mimo ihriska. Za tri mesiace pandémie koronavírusu sa svet okolo nás zmenil a my sme sa museli prispôsobiť. Pri návrate k futbalu sme trpeli, ale vyplatilo sa nám to," podotkol Bonucci.Skúsený 33-ročný taliansky reprezentant venoval čerstvé Scudetto všetkým obetiam koronavírusu z radov fanúšikov Juventusu. "Je to pre tých, ktorí nás opustili a fandia nám už zhora. Bol to mimoriadne intenzívny rok, ale zomkli sme sa ako tím," doplnil Bonucci.Veľký podiel na záverečnej radosti má Cristiano Ronaldo . Portugalský kanonier sa vo svojej druhej sezóne v Juventuse dočkal druhého talianskeho titulu, ale v práve vrcholiacom ročníku Serie A bol kľúčovejším hráčom tímu ako rok predtým. V 32 zápasoch strelil 31 góloch a s Cirom Immobilem z Lazia Rím stále bojuje o korunu kráľa strelcov.Aj v rozhodujúcom zápase proti Sampdorii otvoril skóre práve Cristiano Ronaldo. V nadstavenom čase prvého polčasu rozvlnil sieť po nacvičenom signále, resp. nečakanej prihrávke Miralema Pjaniča z priameho kopu.Ronaldo potrebuje v zostávajúcich dvoch kolách streliť jeden gól, aby sa stal historicky najlepším strelcom Juventusu v jednej ligovej sezóne. Ešte v ročníku 1933/1934 nastrieľal 31 gólov Felice Borel.Ambiciózny krídelník s prezývkou CR7 dosiahol desať gólov po prestávke spôsobenej koronavírusom, čo je najviac spomedzi všetkých hráčov v elitných futbalových ligách v Európe. Poliak Robert Lewandowski z Bayernu Mníchov a Angličan Raheem Sterling (Manchester City), ktorí už ukončili svoje sezóny, sa dostali na deväť gólov."Rekordy sú stále dôležité, ale ešte podstatnejšie sú tímové úspechy. Stať sa najlepším strelcom je výsledok dlhodobého procesu strieľania gólov, ktorého podstatou sú víťazstvá mužstva," vravel Cristiano Ronaldo. Tridsaťpäťročný Portugalčan nechýbal v základnej zostave Juventusu ani v jednom z desiatich zápasov po júnovom reštarte sezóny. Strelecky naprázdno vyšiel iba dvakrát."Má neuveriteľnú schopnosť regenerácie. Má to vo svojej DNA, jeho miera fyzickej aj mentálnej obnovy je unikátna. Vždy sa vie nanovo nastaviť, aby pridal ďalší gól," pochválil Ronalda tréner Sarri.Dôležitým kameňom úspechu Juventusu bola aj efektívna spolupráca Ronalda s ďalším ofenzívnym lídrom - Argentínčanom Paulom Dybalom. Títo dvaja vymysleli a často aj dotiahli do konca množstvo nebezpečných situácií pred súperovou bránkou."Bavíme sa o hráčoch, ktorí boli spolu pri 41 góloch v tejto sezóne. A to je svetová úroveň. Možno sme mali pár momentov, keď to v šestnástke spolu nedotiahli do konca, ale vtedy si to dokázali nahradiť individuálnymi schopnosťami," prezradil spokojný Sarri.Juventus je suverénny historický líder v počte získaných majstrovských titulov v Taliansku. Aktuálne sa jeho hráči dostali na číslo 36, oba milánske kluby Internazionale a AC na druhom mieste majú po 18 prvenstiev v Serie A.Deviatym titulom v jedno slede Juventus rovnako predĺžil svoju rekordnú majstrovskú sériu, dosiaľ ťahali kluby v Taliansku maximálne päťročné víťazné šnúry. Prvým bol práve Juventus v sezónach 1931 - 1935 a dosiaľ posledným Inter Miláno (2006 - 2010).Futbalisti známi aj pod prezývkami "I Bianconeri" alebo "La Vecchia Signora" sú na čele v zisku titulov v neprerušenej sérii aj v rámci piatich najprestížnejších ligových súťaží v Európe. Druhý je Bayern Mníchov a jeho osemročné víťazné ťaženie v Nemecku.Absolútne najlepší v tomto smere z celej Európy sú lotyšský tím Skonto Riga a Lincoln z maličkého štátu Gibraltár. Obaja majú na konte série so 14 titulmi v rokoch 1991 - 2004, resp. 2003 - 2016.