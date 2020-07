Slovenský brankár Dúbravka sa stal najlepším hráčom sezóny v Newcastle United

Jedenásť zápasov s čistým kontom

Veľká vec pre Slováka

27.7.2020 - Martin Dúbravka je jeden z najpopulárnejších hráčov tímu Newcastle United a aktuálne už má istotu, že je aj najlepší. Informuje o tom oficiálny portál tímu Premier League, ktorý sa rozlúčil so sezónou nedeľňajšou domácou prehrou s majstrovským FC Liverpool (1:3). NUFC obsadil v konečnej tabuľke PL 13. priečku.V práve skončenom ročníku 2019/2020 si Dúbravka pripísal rekordných 11 zápasov s čistým kontom a celkovo 137 zákrokov. Tridsaťjedenročný Slovák sa predstavil v dovedna 88 zápasoch od svojho príchodu zo Sparty Praha v roku 2018.Najprv bol v St. James´s Parku iba na hosťovaní, od októbra 2019 má vo vrecku dlhoročnú zmluvu do leta 2025. Už vo svojom debute v tíme "The Magpies" sa stal top hráčom zápasu, keď 11. februára 2018 vychytal čisté konto proti Manchestru United (1:0).Odvtedy nevynechal ani jeden zápas v Premier League, jeho náhradník pravidelne dostával príležitosť iba v pohárových súbojoch. Aj to je dôkaz o dlhodobo vysokom štandarde slovenskej reprezentačnej jednotky."Je to veľká česť a privilégium. Dobre poznám históriu tohto veľkého klubu a hráčov, ktorí získali predo mnou toto ocenenie. Nemôžem byť šťastnejší a poctenejší," uviedol Martin Dúbravka pre oficiálnu stránku Newcastle United.Dúbravka sa stal šiestym brankárom NUFC, ktorý dostal prednosť pred spoluhráčmi v poli. Pred ním získali najvyššie individuálne klubové ocenenie írsky reprezentant Shay Given aj holandský reprezentant Tim Krul.Cena pre najlepšieho hráča sa v klube zo severovýchodu Anglicka odovzdáva od sezóny 1975/1976 a jeho nositeľmi sú také hviezdy anglického futbalu nedávnej minulosti ako Kevin Keegan, Peter Beardsley, Alan Shearer či Paul Gascoigne. V predchádzajúcej sezóne 2018/2019 sa oceneným stal venezuelský reprezentant Salomón Rondón."Je to naozaj veľká vec pre mňa. Je pekné mať takúto spomienku. Vážim si, že som mohol byť na ihrisku v každom zápase, v ktorom som bol zdravý a mohol tak pomôcť svojmu mužstvu. Verím, že v budúcej sezóne sa posunieme v tabuľke nahor. Potenciál na to máme," doplnil Dúbravka.