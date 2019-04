Juventus uhral v Amsterdame cennú remízu, Allegri velebil Ronalda

Na archívnej snímke Massimiliano Allegri, tréner Juventus Turín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 11. apríla (TASR) - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo opäť potvrdil, že vo vyraďovacích zápasoch Ligy majstrov je na neudržanie. Rybičkou do siete Ajaxu Amsterdam zabezpečil Juventusu Turín remízu 1:1 a dobrú východiskovú pozíciu pred domácou štvrťfinálovou odvetou (16. apríla). Ronaldo, ktorý sa vrátil na trávniky po vyše dvojtýždňovej pauze zavinenej zranením, zaznamenal rekordný 125. gól v najprestížnejšej európskej klubovej súťaži.Po zápase si od trénera Juventusu Massimiliana Allegriho vyslúžil veľkú pochvalu.uviedol Allegri pre akreditované médiá na adresu Ronalda, ktorý v marci hetrikom vystrieľal postup "starej dámy" v domácej osemfinálovej odvete s Atleticom Madrid.V amsterdamskej aréne sa hral od úvodného hvizdu svižný, dynamický futbal, útoky sa prelievali z jednej strany na druhú. Ajax bol aktívnejší, no nevyužil ani jednu zo šancí a v závere prvého polčasu inkasoval. Na center Joaa Cancela si nabehol Ronaldo a zabezpečil hosťom vedenie. Do druhého polčasu vleteli hráči Ajaxu ako uragán a už po 30 sekundách vyrovnali zásluhou Brazílčana Davida Neresa. V závere mohol Juventus strhnúť víťazstvo na svoju stranu, striedajúci Douglas Costa však po dravom krídelnom prieniku opečiatkoval žrď.zdôraznil Allegri.Viacerým hráčom Ajaxu sa domáca remíza málila. Frenkieho de Jonga, ktorý bol motorom stredovej formácie holandského tímu, mrzel inkasovaný gól do šatne.povedal de Jong pre uefa.com.