Kouč United Solskjaer sa na Camp Nou pokúsi zopakovať parížsky zázrak

Tréner Manchesteru United Ole Gunnar Solskjaer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Manchester 11. apríla (TASR) - Futbalisti Barcelony sa výrazne priblížili k postupu medzi elitné kvarteto Ligy majstrov. Na pôde Manchestru United zvíťazili 1:0 a vytvorili si sľubnú pozíciu pred budúcotýždňovou domácou štvrťfinálovou odvetou na Camp Nou. O osude stredajšieho zápasu rozhodla situácia z 12. minúty, keď center Lionela Messiho našiel Luisa Suareza a jeho hlavička sa od Lukea Shawa odrazila do siete.Barcelona potvrdila, že to na United vie, "červených diablov" zdolala štvrtýkrát za sebou.zdôraznil tréner Barcelony Ernesto Valverde.Obranca hostí Nelson Semedo videl v hre Kataláncov aj viaceré rezervy.Tréner anglického tímu Ole Gunnar Solskjaer pred odvetou nehádže flintu do žita. Na Camp Nou má príjemné spomienky. V roku 1999 rozhodol o finálovom triumfe United nad Bayernom Mníchov.priznal nórsky kouč.Solskjaera mrzelo, že United nepremenili ani jednu zo sľubných príležitostí.