Juventus vytvoril nový klubový rekord, Allegri ocenil prístup hráčov

Futbalista Juventusu Turín Paulo Dybala (uprostred) sa teší so spoluhráčmi po strelení hetriku v zápase 2. kola H-skupiny Ligy majstrov Juventus Turín - Young Boys Bern v Turíne 2. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 3. októbra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín vyhrali aj deviaty zápas v novej sezóne a vytvorili nový klubový rekord. Trénerovi Massimilianovi Allegrimu sa podarilo to, čo nedokázal ani Carlo Carcano, ktorý v úvode ročníka 1930/1931 priviedol partiu na čele s kanonierom Raimundom Orsim k ôsmim víťazstvám za sebou.Juventus pod Allegriho taktovkou naplno bodoval v úvodných siedmich kolách talianskej Serie A i v dvoch vystúpeniach v Lige majstrov. V utorok zdolal vďaka hetriku Paula Dybalu Young Boys Bern 3:0. Doposiaľ posledný hráč Juventusu, ktorý strelil v zápase LM tri góly, bol v novembri 2013 Arturo Vidal. Čiľanovi sa to podarilo v súboji s FC Kodaň.Allegri kvitoval, že jeho zverenci nepodcenili Bern a napriek absencii potrestaného Cristiana Ronalda išli od úvodných minút za víťazstvom.uviedol koučpre uefa.com.Dybala po pase Leonarda Bonucciho volejom rozvlnil sieť už v piatej minúte a dostal domácich na koňapochválil Dybala skúseného stopéra, ktorý sa vrátil do Juventusu po krátkej anabáze v AC Miláno.Kormidelník Bernu Gerardo Seoane priznal, že Juventus bol jasne lepším tímom.