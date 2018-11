Juventus zdolal AC, Ronaldov prvý gól na San Sire, smoliar Higuain

Cristiano Ronaldo z Juventusu Turín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 12. novembra (TASR) – V nedeľňajšom šlágri 12. kola najvyššej talianskej futbalovej súťaže zvíťazil Juventus Turín nad AC Miláno 2:0 a naďalej je líder Serie A so šesťbodovým náskokom na druhý SSC Neapol. Smoliar zápasu bol milánsky útočník Gonzalo Higuain, ktorý najprv nepremenil jedenástku a v závere stretnutia dostal červenú kartu.Úradujúci majster z Turína išiel do vedenia v 8. minúte, keď Mandžukič využil center do pokutového územia a hlavičkou prekonal brankára Donnarummu. V závere prvého polčasu prišiel prvý smolný moment pre Argentínčana Higuaina. Z jedenástky nedokázal prekonať brankára Szczesného.reagoval na nepremenenú jedenástku tréner "rossoneri" Gennaro Gattuso.V 81. minúte poistil vedenie "starej dámy" Cristiano Ronaldo, pre ktorého to bol už ôsmy presný zásah v aktuálnom ročníku talianskej ligy, ale vôbec prvý gól v kariére na Štadióne Guiseppeho Meazzu.komentoval duel tridsaťtriročný kanonier.Vyvrcholenie nešťastného zápasu pre Higuaina prišlo v 83. minúte. Najprv ho hlavný rozhodca Paolo Mazzoleni potrestal žltou kartou za faul. Následne sa za protesty a nešportové správanie musel porúčať pod sprchu.citoval slová "El Pipita" portál Sky Sport.povedal Gattuso pre klubovú stanicu Milan TV.reagoval po stretnutí kapitán AC Alessio Romagnoli.