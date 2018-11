Betis uštedril Barcelone prvú domácu prehru od augusta 2017

Hráč Barcelony Lionel Messi v zápase 12. kola La Ligy FC Barcelona - Betis Sevilla v Barcelone 11. novembra 2018. Barcelona prehrala 3:4. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 12. novembra (TASR) - Futbalisti FC Barcelona nečakane zakopli v 12. kole španielskej La Ligy, keď v nedeľu prehrali na Camp Nou s dovtedy pätnástym tímom tabuľky Betisom Sevilla 3:4. Hostia tak presekli Kataláncom ich sériu bez prehry vo všetkých súťažiach, ktorá trvala deväť stretnutí. Úradujúci majster zároveň utrpel na domácom štadióne prvú prehru po 45 zápasoch. Predtým naposledy nestačil na Real Madrid, ktorému 14. augusta 2017 v súboji o španielsky Superpohár podľahol 1:3.Obrana Barcelony stála v nedeľu na vratkých nohách. Camp Nou už v 20. minúte šokoval Junior, po pase za obranu otvoril skóre strelou k bližšej žrdi, ktorú skryl za Roberta. V 34. minúte sa domáca defenzíva v šestnástke iba prizerala akcii hostí, ktorá vyvrcholila gólom Joaquina. V druhom polčase síce Lionel Messi, ktorý sa vrátil do zostavy FCB po zranení, z pokutového kopu znížil, no už o štyri minúty neskôr vrátil Betisu dvojgólový náskok Giovani Lo Celso, keď jeho strelu do stredu brány neudržal brankár Marc-Andre ter Stegen v rukách.Favoritovi sa podarilo v 80. minúte pred koncom upraviť na 2:3 zásluhou striedajúceho Artura Vidala, jeho snahu o vyrovnanie však nahlodalo vylúčenie Ivana Rakitiča po druhej žltej karte v 82. minúte. O minútu neskôr sa po ďalšej rýchlej krídelnej akcii Betisu presadil zblízka Sergio Canales. Barcelona sa v nadstavenom čase zmohla už len na korigujúci zásah z kopačky Messiho.uviedol kormidelník Barcelony Ernesto Valverde."Blaugranas" si pripísali iba druhú prehru v tomto ligovom ročníku. V La Lige podľahli v domácom prostredí prvýkrát od septembra 2016, keď nestačili na Alaves, odvtedy ťahali doma šnúru 42 duelov bez prehry. Barcelona (24 b.) má na čele tabuľky náskok jedného bodu pred Sevillou, ktorá sa posunula na druhú priečku zásluhou víťazstva 2:1 nad Espanyolom Barcelona. Kvôli horšiemu skóre je na tretej priečke takisto 23-bodové Atletico Madrid a na štvrtej Alaves.Betis sa vďaka senzačnému triumfu, ktorým zastavil šnúru štyroch ligových prehier, posunul na priebežnú 12. pozíciu.vyhlásil útočník Betisu Joaquin.