Juventus zvažuje, že sa zbaví Ronalda. O najdrahšieho hráča už prejavil záujem jeden klub

Budúcnosť Ronalda je otázna

Najlukratívnejší prestup

11.11.2020 (Webnoviny.sk) - Cristiano Ronaldo má v Juventuse Turín plat 28 miliónov libier ročne (cca 31,46 mil. eur) a to je priveľa aj vzhľadom na fakt, že druhý najlepšie zarábajúci hráč "Starej dámy" Paulo Dybala berie päťkrát menej.Vedenie úradujúceho talianskeho majstra zvažuje možnosť, že sa v lete budúceho roku 35-ročného portugalského kanoniera zbaví. A jeden potenciálny záujemca sa už ponúkol - Paríž Saint-Germain . Tvrdí to aj britský denník Daily Mail.Neúspešný finalista ostatného ročníka Ligy majstrov ústami svojho športového riaditeľa Leonarda tvrdí, že vo veci budúcnosti Ronalda "sa môže stať čosi nepredvídané"."Možno sa Cristiano Ronaldo zajtra zobudí a povie, že sa chce presunúť do iného klubu. Kto si ale môže dovoliť? Je to uzavretý kruh a do toho môže vstúpiť PSG. Spravidla ide o príležitosti v určitých situáciách. Na každé prestupové obdobie sa treba pripraviť. A to je presne to, čo robíme. Máme svoje priority, vyhliadnutých hráčov, ale môže sa stať niečo nepredvídané," uviedol Leonardo pre PSGTV.Niekdajší brazílsky reprezentant a majster sveta z roku 1994 zároveň dodal, že napriek poklesu kúpyschopnosti európskych klubov v dôsledku koronakrízy PSG stále má finančné rezervy na nečakané nákupy. "Vlani sme sa ocitli v strate 15-20 percent a tento rok to nebude lepšie. Ale úprimne povedané, stále máme kapacity na to, aby sme prekonali krízu," dodal Leonardo.Cristiano Ronaldo prestúpil do Juventusu Turín z Realu Madrid v lete 2018 a podpísal štvorročný kontrakt za 100 miliónov eur. Je to najviac peňazí, ktoré vyplatil taliansky klub za hráča v histórii Serie A a zároveň najlukratívnejší prestup futbalistu nad 30 rokov.Aktuálne hráč s prezývkou CR7 začal tretiu sezónu v drese 36-násobného talianskeho majstra a v 68 zápasoch nastrieľal 58 gólov.