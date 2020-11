Severní Íri chcú zopakovať úspech spred piatich rokov a postúpiť cez Slovákov na ME

10.11.2020 (Webnoviny.sk) -

Severní Íri sú hrdý futbalový národ a ak by sa im podarilo prebojovať sa na druhý európsky šampionát za sebou, ich radosť by nemala konca. Na ceste na ME 2021 majú pred sebou už len jednu prekážku - futbalistov Slovenska.

Neúspešná baráž o postup na MS

"Spomínam si na zápas s Grékmi spred piatich rokov, v ktorom sme víťazstvom 3:1 spečatili náš postup. Už pred ním sme boli správne nastavení, že si ideme splniť svoju úlohu a dotiahnuť naše kvalifikačné snaženie do víťazného konca. Po zápase sme oslavovali už na ihrisku, ovládla nás radosť z toho, že sme to spolu dokázali. Verím, že dostaneme šancu si to zopakovať. Pomôcť nám môže aj táto skúsenosť spred troch rokov," uviedol obranca Craig Cathcart na webe denníka Belfast Telegraph.

Vtedy proti Grékom strelil dva góly kapitán Steven Davis, tretí pridal Joshua Magennis. Obaja aj teraz figurujú v nominácii trénera Iana Baraclougha pre štvrtkový kľúčový súboj vo Windsor Parku v Belfaste.

Obranca Cathcart z Watfordu si spomína aj na baráž o postup na MS 2018, v ktorej Severní Íri tesne neuspeli proti Švajčiarom.

Vo dvoch zápasoch padol jediný gól, ktorí strelili Švajčiari po kontroverzne odpískanom pokutovom kope. Severné Írsko sa mohlo dostať na svetový šampionát prvýkrát od roku 1986, ale napokon sa tak nestalo.

Priestor dostali mladší

"Tento neúspech nás motivoval, aby sme si čo najlepšie počínali v nasledujúcej kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy. Urobili sme maximum a chýba nám už len posledný krok," pokračoval Cathcart.

Skúsený 31-ročný obranca pripomína, že mužstvo Severného Írska sa za posledné dva roky dosť zmenilo. Dnes už v ňom nefigurujú hráči ako Gareth McAuley, Chris Brunt či Aaron Hughes.

Priestor dostali mladšie ročníky ako brankár Bailey Peacock-Farrell, obranca Jamal Lewis či stredopoliar Gavin Whyte.

"V našom kádri je veľa skúsených hráčov a zároveň správny mix mladíkov. Je v tom rovnováha. My starší hráči, ktorí sme už zažili postup na majstrovstvá Európy, to chceme dopriať aj mladším. Všetci vieme, čo preto treba urobiť - dokončiť svoju prácu," podotkol 52-násobný reprezentant.

Divákov môže byť oveľa menej

Cathcart si uvedomuje, že v hľadisku Windsor Parku na zápase proti Slovensku bude môcť byť len 1060 divákov a nie vyše 10 000, keď pred piatimi rokmi oslavovali postup na ME po triumfe nad Grékmi.

"Verím, že naše pocity by boli po víťazstve rovnaké," dodal strelec dvoch reprezentačných gólov.

Okrem súboja so Slovenskom o postup na ME 2021 čakajú na Severných Írov aj záverečné duely v B-divízii Ligy národov v Rakúsku (15.11.) a doma s Rumunmi (18. 11.).