Juventus zvládol rozstrel proti Interu na prípravnom turnaji v Číne

Juventus Turín – Inter Miláno 1:1 (1:1, 0:1), 4:3 v rozstrele z 11 m



Góly: 68. Ronaldo – 10. de Ligt (vl.)

Nanking 24. júla (TASR) – V stretnutí súperov z talianskej futbalovej Serie A na letnom prípravnom turnaji International Champions Cup zvíťazil úradujúci majster Juventus Turín nad Interom Miláno 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Meranie síl sa v riadnom hracom čase skončilo 1:1.Inter viedol už po desiatich minútach, keď si rohový kop nešťastne zrazil do bránky holandský obranca a nová posila "starej dámy" Matthijs de Ligt. V 68. minúte vyrovnal na 1:1 z priameho kopu Cristiano Ronaldo. Triumf Juventusu zariadil Merih Demirel v jedenástkovom rozstrele.V drese Interu hral do 80. minúty slovenský reprezentačný stopér Milan Škriniar, ktorého vystriedal Alessandro Bastoni. Úspešný návrat do Juventusu po ročnom pôsobení v Paríži SG má za sebou legendárny brankár Gianluigi Buffon, ktorý v 46. minúte nahradil medzi žrďami "starej dámy" Wojciecha Szczesného.