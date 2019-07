TOUR DE FRANCE: Trentin vyhral 17. etapu, Sagan išiel s pelotónom

Peter Sagan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Gap 24. júla (TASR) – Taliansky cyklista Matteo Trentin triumfoval v stredajšej 17. etape 106. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Mitchelton-Scott sa presadil po sólovom úniku v závere 200 km dlhej trasy z Pont du Gard do Gapu a cieľ preťal v čase 4:21:36 hodiny. Na druhej priečke finišoval Dán Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step) a tretí skončil Belgičan Greg Van Avermaet (CCC). Slovenský pretekár Peter Sagan v drese Bora-Hansgrohe išiel do cieľa s pelotónom, ktorý mal stratu takmer 20 minút.V stredu bola na programe zvlnená 200 km dlhá etapa s dvomi vrchárskymi prémiami. Tá druhá na Col de la Sentinelle (3. kat, 5,2 km, 5,5%) prišla necelých deväť km pred koncom a za ňou bol už len zjazd do cieľa. Pretekárom komplikovala situáciu opäť vysoká teplota, ktorá sa vyšplhala nad 37 stupňov. Etapa bola ideálna pre únik a podľa toho sa aj odohrávala. Už na prvých metroch po štarte vyrazil Thomas de Gendt a postupne sa k nemu pridávali ďalší a ďalší pretekári. Asi po desiatich kilometroch sa sformovala silná 33-členná skupina, ktorá si vypracovala pol minútový náskok. Okrem De Gendta v nej boli napríklad Greg van Avermaet (CCC), Bauke Mollema a Jasper Stuyven (obaja Trek-Segafredo), Nicolas Roche (Sunweb), Matteo Trentin (Mitchelton-Scott), Rui Costa (SAE), Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) či Daniel Oss a Lukas Pöstlberger z Bory.Pelotón sa ju snažil stíhať, najmä jazdci tímov Total a Arkea, ktorí sa do úniku nedostali, ale náskok stále narastal a keďže v unikajúcej skupine nebol nik, kto by mohol ohroziť popredné priečky celkového poradia, hon sa o chvíľu skončil. Balík zvoľnil tempo, únik mal po 50 km k dobru už vyše štyri minúty a bolo jasné, že z neho vzíde aj víťaz etapy. Okrem toho si jazdci na čele podelili všetky body aj na dvoch vrchárskych a jednej rýchlostnej prémii. Saganovi ale ani jeho konkurentom sa už žiadne neušli. Náskok skupiny narástol po sto km nad desať minút a krátko na to prišlo aj osvieženie v podobe výdatného dažďa. Situácia sa dlho nemenila, prvé útoky v čelnej skupine prišli až 35 km pred cieľom, keď sa pokúsil odtrhnúť Nils Politt (Kaťuša), ale bezúspešne. Po ňom sa to podarilo skupinke desiatich jazdcov, na úpätí Col de la Sentinelle sa zredukovali na šiestich a krátko na to zaútočil Trentin. Taliansky klasikár vystihol správny moment, čoskoro mal náskok 20 s na prenasledovateľa Pierrea-Luca Périchona (Cofidis) a 40 s na skupinu, v ktorej boli i van Avermaet, Mollema, Oss, Simon Clarke (EF Education First) a Kasper Asgreen (Quick Step).Posledný menovaný vyrazil za lídrom sám, rýchlo obehol Périchona a v technickom zjazde z vrcholu prémie sa vydal stíhať Trentina. Ten však mal pol minútový náskok a nič z neho neubúdalo. Asgreen ho nestiahol ani v krátkych stúpavých pasážach a tak si Trentin prišiel do cieľa pre etapové vavríny už tretíkrát v kariére na Tour. Predtým sa tešil v rokoch 2013 a 2014. Zároveň to bolo štvrté víťazstvo pre tím Mitchelton-Scott na prebiehajúcej Tour. Druhý finišoval Asgreen, tretí van Avermaet.