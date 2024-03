Južná Kórea a Spojené štáty spúšťajú pracovnú skupinu, ktorá bude blokovať nelegálny dovoz ropy do KĽDR

27.3.2024 (SITA.sk) - Južná Kórea a Spojené štáty uviedli do činnosti pracovnú skupinu, ktorá je zameraná na boj proti nelegálnemu dovozu ropy do Severnej Kórey. Informuje o tom portál Kyiv Independent , ktorý cituje vyhlásenie juhokórejského ministerstva zahraničia. Obe krajiny tiež uviedli, že ich čoraz viac znepokojuje, že Rusko poskytuje Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) rafinovanú ropu.Juhokórejský rezort zahraničia uviedol, že pracovnú skupinu spustili „s cieľom efektívnejšie blokovať kľúčové zdroje a zdroje financovania potrebné na jadrový a raketový vývoj Severnej Kórey“.Na KĽDR sa vzťahujú prísne obmedzenia pre transfer ropy, ktoré uvalila Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (OSN) v roku 2017 po sérii severokórejských jadrových testov. Severná Kórea môže na základe obmedzení doviezť maximálne 500-tisíc barelov rafinovanej ropy ročne.Ministerstvo zahraničných vecí s odvolaním sa na správu OSN zverejnenú začiatkom marca odhadlo, že napriek opatreniam Severná Kórea bola stále schopná doviezť viac ako 1,5 miliardy barelov rafinovanej ropy v prvých deviatich mesiacoch roku 2023. Nie je jasné, aké percento z tohto dovozu mohlo pochádzať z Ruska.KĽDR sa stáva popredným dodávateľom zbraní do Ruska, pričom mu už údajne poskytla rozsiahle vojenské balíky zahŕňajúce balistické strely a viac ako tri milióny kusov delostreleckej munície