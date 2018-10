Južná Kórea po Trumpovom výroku ustúpila od rušenia sankcií voči KĽDR

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 11. októbra (TASR) - Južná Kórea vo štvrtok ustúpila od návrhu na zrušenie niektorých svojich sankcií, ktoré jednostranne uvalila na Severnú Kóreu. Urobila tak po vyhlásení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Soul nemôžebez súhlasu Washingtonu, informuje agentúra AP.Juhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha v stredu povedala, že Soul zvažuje odvolanie sankčných opatrení zavedených po útoku na vojenskú loď, pri ktorom v roku 2010 zahynulo 46 juhokórejských námorníkov. Takýto krok by bol zameraný na zlepšenie vzťahov a podporu rokovaní o jadrovom programe KĽDR.Na ministerkine slová reagovali rozhnevane aj juhokórejskí konzervatívci, pričom rezort diplomacie v následne vydanom vyhlásení zdôraznil, že vláda zatiaľ nezačala proces prehodnocovania sankcií, teda prípadné rozhodnutie o ich zrušení by neprišlo v dohľadnom čase.Minister pre zjednotenie Čo Mjong-kjon poslancom vo štvrtok povedal, že zrušenie jednostranných sankcií voči KĽDR ani nebolo predmetom vážnych úvah, pretože Severná Kórea by najskôr musela priznať zodpovednosť za útok z roku 2010, ktorú popiera.Trump v stredu na otázku o vyjadrení šéfky juhokórejskej diplomacie odpovedal stroho:Toto vyhlásenie podľa AP poukazuje na trenice medzi Soulom a Washingtonom v súvislosti s tempom medzikórejského zbližovania, za ktorým zaostáva plnenie severekórejského prísľubu denuklearizácie.Trump spojencov USA vyzýva na uplatňovanie sankcií voči Severnej Kórei v rámci kampanes cieľom dosiahnuť, že sa Pchjongjang vzdá jadrových zbraní.