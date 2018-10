Nitriansky kraj patrí k regiónom s najstarším obyvateľstvom

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nitra 11. októbra (TASR) – Nitriansky kraj patrí k regiónom s najväčším indexom starnutia na Slovensku, ktorý sa ďalej zvyšuje. Index vyjadruje pomer medzi poproduktívnou, teda seniorskou a detskou zložkou obyvateľstva. Kým v rámci celej Slovenskej republiky predstavuje hodnotu 99,4, v Nitrianskom kraji je to 125,1. Regiónom s najnižším indexom starnutia je podľa Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Prešovský kraj, kde dosahuje hodnotu 75,1.Index starnutia je rozdielny u pohlaví. U mužov dosiahol hodnotu 93,5 a u žien 158,8.vysvetlila Eva Rakovská z pracoviska ŠÚ SR v Nitre.Priemerný vek obyvateľstva Nitrianskeho kraja ku koncu roka 2017 bol 42,2 roka a bol o 1,6 roka vyšší ako priemer SR. Vekovo najmladšie boli okresy Šaľa a Nitra, s priemerom 41,6 roka.uviedla Rakovská. Ako pripomenula, Nitriansky kraj patrí spolu s Trenčianskym k najstarším regiónom Slovenska.Podľa údajov ŠÚ SR žilo ku koncu minulého roka v Nitrianskom kraji 678.692 obyvateľov. Z tohto počtu v predproduktívnom veku od nula do 14 rokov bolo 92.202 ľudí, ktorí tvorili 13,6 percenta. V produktívnom veku od 15 do 64 rokov bolo 471.147 obyvateľov, čo je 69,4 percenta a v poproduktívnom veku od 65 rokov bolo 17 percent obyvateľstva, čo je 115.343 osôb.povedala Rakovská.