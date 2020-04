Južná Kórea spochybňuje fámy o zlom zdravotnom stave Kim Čong-una, údajne sa v krajine nič zvláštne nedeje

Ide o špekulácie?

Ak sa fámy potvrdia, hrozí destabilizácia v regióne

27.4.2020 - Južná Kórea naďalej trvá na tom, že v susednej Severnej Kórei neregistruje žiadny "nezvyčajný vývoj". Naznačuje tak, že správy o možnom zlom zdraví či dokonca smrti severokórejského vodcu Kim Čong-una nie sú pravdivé.Podľa juhokórejského ministerstva pre zjednotenie má Soul "dostatok tajných služieb na to, aby mohol spoľahlivo tvrdiť, že nedošlo k žiadnemu nezvyčajnému vývoju" udalostí, ktoré by podporovali špekulácie o Kimovom stave.O aké špecifické spravodajské informácie sa Južná Kórea opiera, ministerstvo neuviedlo, zdôraznilo však, že vychádza z komplexnej analýzy.Špekulácie týkajúce sa Kimovho zdravia sa rozšírili, keď sa 15. apríla neukázal na oslavách 108. výročia narodenín svojho starého otca.Ide pritom o najdôležitejšie podujatie v Severnej Kórei a 36-ročný Kim ho nevynechal, odkedy v roku 2011 prevzal moc po svojom otcovi.Nové vyhlásenie juhokórejského ministerstva v zásade potvrdzuje predchádzajúce stanoviská, že Kim sa normálne venuje štátnym záležitostiam a v Severnej Kórei nezaznamenali žiadne nezvyčajné aktivity.Napriek tomu sa juhokórejskej vláde nepodarilo rozptýliť dohady okolo Kimovho zdravia, ktoré podnecujú navyše aj absentujúce správy severokórejských médií o mieste pobytu ich vodcu.Keďže ide o absolutistického vládcu krajiny disponujúcej jadrovými zbraňami, je Kimovo zdravie v centre intenzívneho záujmu tak regionálneho, ako aj globálneho.V prípade, že by sa mu niečo stalo, mohlo by to podľa expertov viesť k destabilizácii Severnej Kórey.