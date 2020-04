Opitý šofér zdemoloval dve autá, potom konečne zastavil a dal sa na útek

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2020 (Webnoviny.sk) - Dve nehody spôsobil koncom minulého týždňa opitý šofér v Michalovskom okrese. Ako informovala košická krajská polícia, 55-ročný vodič Hyundai pred obcou Moravany prešiel do protismeru a narazil do bočnej časti protiidúceho Audi Q7.Po zrážke pokračoval ďalej a v Moravanoch stihol nabúrať do pred ním idúceho Kia Sportage. Tentokrát už zastavil a dal sa na útek.Po krátkej chvíli skončil v rukách dopravákov, ktorí ho vypátrali a podrobili dychovej skúške. Namerali mu 2,35 promile alkoholu v dychu. Nezodpovedný vodič čelí obvineniam z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.