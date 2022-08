Južná Kórea vyslala k Mesiacu svoj prvý lunárny orbiter, Danuri bude zbierať dáta z výšky sto kilometrov

5.8.2022 - Južná Kórea vo štvrtok vyslala k Mesiacu svoj prvý lunárny orbiter. Satelit Danuri vyniesla do vesmíru raketa Falcon 9 spoločnosti SpaceX , ktorá vyštartovala z amerického Mysu Canaveral pred západom slnka.K Mesiacu by sa mal dostať v decembri. Ak bude úspešný, pridá sa k strojom, ktoré okolo neho prevádzkujú USA a India.Danuri nesie šesť vedeckých nástrojov vrátane kamery pre americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) . Je navrhnutý tak, aby nahliadol do trvalo zaľadnených kráterov na mesačných póloch.Jeho úlohou bude zber geologických a ďalších dát, ktoré bude získavať z výšky len 100 kilometrov nad mesačným povrchom.Misia za 180 miliónov dolárov je prvým krokom Južnej Kórey pri skúmaní Mesiaca. Zhruba do roku 2030 plánuje krajina so svojím vlastným strojom na ňom aj pristáť.