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28. septembra 2026

Južná Kórea žiada od Kyjeva ospravedlnenie za zverejnenie presunu severokórejských zajatcov


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt severokórejskí vojaci Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine vojnoví zajatci

Južná Kórea tvrdí, že obe strany sa dohodli na utajení prípadu pre bezpečnosť zajatcov a ich rodín v KĽDR. Južná ...



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south_korea_politics_49275 676x451 28.9.2026 (SITA.sk) - Južná Kórea tvrdí, že obe strany sa dohodli na utajení prípadu pre bezpečnosť zajatcov a ich rodín v KĽDR.


Južná Kórea žiada od Ukrajiny oficiálne vysvetlenie a ospravedlnenie po tom, ako prezident Volodymyr Zelenskyj zverejnil presun dvoch severokórejských vojnových zajatcov do Soulu napriek údajnej dohode oboch krajín o utajení prípadu.


„Neviem, prečo ukrajinská strana porušila dohodu a záležitosť zverejnila, ale je to veľké sklamanie,“ napísal juhokórejský prezident I Če-mjong.

Vážne narušenie dôvery


Soul tvrdí, že utajenie bolo nevyhnutné pre ochranu zajatcov a ich príbuzných v KĽDR, ktorí by mohli čeliť tvrdým trestom.

Zelenského poradca Dmytro Lytvyn namietol, že prezident nezverejnil osobné údaje vojakov a že by bolo nezvyčajné odovzdať ich tajne.

Prezidentská kancelária v Soule však tvrdí, že následné popretie existencie dohody o mlčanlivosti vážne narušilo dôveru.

„Toto nepravdivé vyhlásenie vážne podkopáva dôveru medzi oboma vládami a závažne poškodzuje priateľské vzťahy medzi našimi krajinami,“ uviedol vysoký predstaviteľ juhokórejskej prezidentskej kancelárie.

Ide aj o zbrane


Ukrajina zajala oboch severokórejských vojakov začiatkom minulého. Obaja boli príslušníkmi severokórejských jednotiek bojujúcich po boku Ruska.

Spor môže skomplikovať snahy Kyjeva získať od Soulu zbrane. Južná Kórea doteraz neposkytla Ukrajine smrtiace zbrane, hoci po nasadení severokórejských vojakov v Rusku zvažovala dodávky obranných systémov.


Zdroj: SITA.sk - Južná Kórea žiada od Kyjeva ospravedlnenie za zverejnenie presunu severokórejských zajatcov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt severokórejskí vojaci Ukrajinská vláda Vojna na Ukrajine vojnoví zajatci
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