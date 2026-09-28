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28. septembra 2026
Maďarský parlament zbavil premiéra Magyara imunity. Vyšetrujú ho pre telefón, ktorý údajne hodil do Dunaja
Za pozastavenie imunity hlasovalo všetkých 139 prítomných poslancov. Magyar ich sám požiadal, aby mu imunitu odobrali, a vyhlásil, že za svoje činy nesie zodpovednosť.
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28.9.2026 (SITA.sk) - Za pozastavenie imunity hlasovalo všetkých 139 prítomných poslancov. Magyar ich sám požiadal, aby mu imunitu odobrali, a vyhlásil, že za svoje činy nesie zodpovednosť.
Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí pozastavil imunitu premiéra Pétera Magyara. Za návrh hlasovalo 139 poslancov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. Poslanci tak rozhodli napriek opačnému odporúčaniu parlamentného výboru pre imunitu.
Magyar pred hlasovaním sám požiadal poslancov, aby jeho imunitu pozastavili. Vo vystúpení pred parlamentom povedal, že preberá zodpovednosť za všetky svoje činy.
O pozastavenie imunity požiadala minulý utorok maďarská Generálna prokuratúra. Vyšetrovanie obnovili po skončení Magyarovho mandátu poslanca Európskeho parlamentu.
Prípad sa týka incidentu z júna 2024. Magyar podľa prokuratúry v budapeštianskom klube vzal mobilný telefón mužovi, ktorý ho nakrúcal, a následne ho „úmyselne hodil do Dunaja“. Prokuratúra tvrdí, že jeho konanie napĺňa zákonné znaky trestného činu krádeže.
Magyar už v utorok vo videu zverejnenom na Facebooku požiadal parlament, aby jeho imunitu okamžite pozastavil. Zároveň kritizoval Generálnu prokuratúru za to, že o odobratie jeho imunity požiadala súčasne s prípadmi Balázsa Hankóa z opozičného Fideszu a Miklósa Sesztáka z opozičnej Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP).
Zdroj: SITA.sk - Maďarský parlament zbavil premiéra Magyara imunity. Vyšetrujú ho pre telefón, ktorý údajne hodil do Dunaja © SITA Všetky práva vyhradené.
Maďarský parlament na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí pozastavil imunitu premiéra Pétera Magyara. Za návrh hlasovalo 139 poslancov, nikto nebol proti ani sa nezdržal hlasovania. Poslanci tak rozhodli napriek opačnému odporúčaniu parlamentného výboru pre imunitu.
Prevzatie zodpovednosti
Magyar pred hlasovaním sám požiadal poslancov, aby jeho imunitu pozastavili. Vo vystúpení pred parlamentom povedal, že preberá zodpovednosť za všetky svoje činy.
O pozastavenie imunity požiadala minulý utorok maďarská Generálna prokuratúra. Vyšetrovanie obnovili po skončení Magyarovho mandátu poslanca Európskeho parlamentu.
Incident z júna 2024
Prípad sa týka incidentu z júna 2024. Magyar podľa prokuratúry v budapeštianskom klube vzal mobilný telefón mužovi, ktorý ho nakrúcal, a následne ho „úmyselne hodil do Dunaja“. Prokuratúra tvrdí, že jeho konanie napĺňa zákonné znaky trestného činu krádeže.
Magyar už v utorok vo videu zverejnenom na Facebooku požiadal parlament, aby jeho imunitu okamžite pozastavil. Zároveň kritizoval Generálnu prokuratúru za to, že o odobratie jeho imunity požiadala súčasne s prípadmi Balázsa Hankóa z opozičného Fideszu a Miklósa Sesztáka z opozičnej Kresťanskodemokratickej ľudovej strany (KDNP).
Zdroj: SITA.sk - Maďarský parlament zbavil premiéra Magyara imunity. Vyšetrujú ho pre telefón, ktorý údajne hodil do Dunaja © SITA Všetky práva vyhradené.
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