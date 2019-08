Južné Čechy možno spoznávať po stopách Švejka, aj výtvarným umením

Ilustračná snímka Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 25. augusta (TASR) – Novinkou v tohtoročnej letnej sezóne južných Čiech je inšpirácia legendárnym putovaním vojaka Švejka z Tábora do Českých Budějovíc. Podľa organizátorov turistický produkt Švejkova juhočeská anabáza dáva príležitosť na spoznávanie hradov, zámkov, múzeí, rozhľadní a iných historických objektov, tiež rybníkov, pútnických a náučných ciest i ďalších prírodných pozoruhodností v regióne.uviedol pre TASR riaditeľ Juhočeskej centrály cestovného ruchu v Českých Budějoviciach Jaromír Polášek.Podľa rovnomennej brožúrky etapovitá trasa rôznych denných dĺžok sa dá niekde absolvovať aj s požičaným bicyklom či lokálnym vlakom. Vedie z Tábora cez obce Milevsko, Květov, Vráž, Čížová, Malčice, Sedlice, Radomyšl, Štěkeň, Putim, Strakonice, Volyně, Dub, Vodňany, Protivín, Písek do juhočeskej metropoly.Regionálny produkt je aj Umenie v meste. Tento výtvarný projekt sa začal v Českých Budějoviciach pred 12 rokmi. Odvtedy sochy, objekty, inštalácie počas letnej sezóny spestrujú verejné priestranstvá až do konca septembra. Spočiatku to bolo niekoľko diel iba v krajskom meste. V aktuálnom 23 autorov vytvorilo 38 inštalácií v deviatich lokalitách. Medzi nimi je Slovenska Lucia Cyprianová, ktorá sa prezentuje 3D objektom Jdeme na pivo! Predtým sa na letnom podujatí zúčastnili ďalší slovenskí sochári Martin Rajčan, Viktor Paluš, Andrej Margoč, Richard Keťko a Ondrej 4.dodal Polášek.Podľa neho máloktoré mesto má takú veľkú vonkajšiu galériu umenia ako České Budějovice. Teší ho, že projekt sa úspešne rozširuje po regióne.