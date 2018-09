Jyväskylä - B. Bystrica 6:0 vo 4. kole hokejovej Ligy majstrov

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

yväskylä 9. septembra (TASR) - Hokejisti HC'05 iClinic Banská Bystrica prehrali vo svojom štvrtom zápase Ligy majstrov H-skupiny na ľade fínskeho JYP Jyväskylä 0:6. Obhajca prvenstva vyťažil štyri góly z presiloviek.Slovenský majster nastúpi na ďalší zápas v súťaži až v utorok 9. októbra na ľade HC Škoda Plzeň o 17.00 h, zatiaľ má zo štyroch zápasov na svojom konte len jedno víťazstvo a v tabuľke mu patrí 4. priečka.2. Immonen (Kalteva, Hytönen), 21. Jokinen, 24. Tomášek (Jokinen), 29. Perrin (Hytönen, Immonen), 48. Tomášek (Turkulainen, Rooba), 60. Tuppurainen (Immonen, Ikonen).Andersson (Švéd.), Heikkinen - Nikulainen, Sormunen (všetci Fín.),5:10, navyše Marshall 10 min za nešportové správanie, Marshall 5+DKZ za úder do hlavy a krku,4:0,0:0.Laurikainen - Honka, Kalteva, Vainio, Kuukka, Jokinen, Ikonen, Saari, Allén - Perrin, Immonen, Tuppurainen - Turkulainen, Tomášek, Jokinen - Louhivaara, Hytönen, Ratinen - Kolehmainen, Lahti, RoobaBaroš - Mihálik, Marshall, Kubka, Miller, Biro, Sloboda, Košecký, Kabáč - Asselin, Faille, Tamáši - Surový, Higgs, Sýkora - Giľak, Šťastný, Varga - Gabor, Češík, BellušSlovenský majster mal v živej pamäti prvý zápas s týmto súperom, keď mu doma podľahol hladko 1:6. Fíni prehrali dva dni predtým doma so Škodou Plzeň vysoko 2:6 a bolo dosť pravdepodobné, že zahanbujúci výsledok budú chcieť v Lähi Tapiola aréne odčiniť. Už po 78 sekundách sa to prejavilo aj na skóre. Úvodnému rýchlemu gólu predchádzalo pomerne rozpačité vylúčenie Bira za hru vysokou hokejkou. Vzápätí po ôsmich sekundách od modrej vystrelil Kalteva, puk ešte tečoval Immonen a Baroš so zakrytým výhľadom prvýkrát kapituloval. K vyrovnaniu mal blízko Higgs, v 14. min sa natlačil pred brankára, no bol faulovaný a nestihol zakončiť. Záver tretiny bol dramatický, najskôr Immonen trafil v presilovke žŕdku, no v poslednej sekunde sa Higgs v oslabení dostal až pred brankára Laurikainena a len faul Kaltevu mu znemožnil zrovnať skóre. Aj druhú tretinu začali hostia nešťastne, už po 25 sekundách im pri hre štyroch na štyroch slabo bránený Jokinen strelou pod žŕdku dal druhý gól a aj keď sa potom dostal slovenský majster do tlaku so snahou streliť kontaktný gól, skóre zostalo nezmenené. V 24. min brankár Baroš zle rozohral puk a najlepší strelec Fínov Tomášek pridal do odkrytej bránky ďalší gól. V 28. min to už pre slovenského majstra vyzeralo dosť beznádejne, v oslabení mu voľný Perrin strelil zblízka štvrtý gól a hrozil debakel. V tretej tretine sa v podstate už len dohrávalo, aj keď úsilie pohnúť ešte so skóre bolo viditeľné na oboch stranách. Viac presnosti opäť ukázali domáci, kým v 48. min Varga v oslabení nepremenil samostatný nájazd, o pár sekúnd neskôr Tomášek trafil presne do horného kúta bránky. Vysokú prehru "baranov" spečatil opäť v presilovke v 60. min Tuppurainen.Slovenský hokejista Michel Miklík prispel jedným gólom k triumfu francúzskeho Rouenu v dueli 4. kola F-skupiny Ligy majstrov nad českým tímom Mountfield HK 2:0.Marek Viedenský gólom a Vladimír Dravecký asistenciou pomohli hokejistom Třinca k zisku bodu na ľade Tappary Tampere v E-skupine. Domáci napokon zvíťazili 3:2 po predĺžení, keď rozhodujúci gól strelil už v úvodnej minúte extra času Kemilainen.7. Parkes, 46. Kastner, 55. Hager12. Holík, 16. Dočekal, 32. Müller, 43. Mallet - 7. Backman, 10. Sheppard, 37. MacQueenE-skupina:Djurgaarden - Storhamar 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)Góly: 16. Josefson, 18. Engqvist, 36. Brodin, 37. Engqvist, 59. Brodin - 9. Thoresen, 34. Johansson38. Jarvinen, 42. Elorinne, 61. Kemilainen - 21. Hrna, VIEDENSKÝ (DRAVECKÝ)40. MIKLÍK, 44. Ritz10. Brown, 42. Segal, 47. Acton, 56. Acton - 6. Heshka, 22. Pyorälä, 35. Kukkonen