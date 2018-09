Slovan prehral v KHL doma s Lokomotivom Jaroslavľ 1:4

a snímke radosť hráčov Lokomotivu po strelenom góle v zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Slovan Bratislava - Lokomotiv Jaroslavľ v Bratislave 9. septembra 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Na snímke zľava Arťom Iljenko (Jaroslavľ), Kyle Chipchura a brankár Marek Čiliak (obaja Slovan) v zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) Slovan Bratislava - Lokomotiv Jaroslavľ v Bratislave 9. septembra 2018. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Slovan Bratislava - Lokomotiv Jaroslavľ 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)



Góly: 34. Sersen - 11. Averin (Kraskovskij), 46. Loktionov (Kozun, Nakládal), 54. Denisenko (Alexejev, Jurtajkin), 60. Kozun (Loktionov). Rozhodovali: Vasiljev, Gofman – Sadovnikov, Sazonov (všetci Rus.), vylúčení: 5:5 na 2 min, navyše: Chipchura 5+DKZ za údery - Nakládal 5+DKZ za údery, 10 min za narazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 8467 divákov



zostavy:



HC Slovan Bratislava: Čiliak – Sersen, Gelinas, Grman, Meszároš, Schaus, Jánošík, Bačík – Řepík, Taffe, Červený – Liška, Chipchura, Lunter – Virta, Rau, Hrnka – Buc, Šimun, M. Sloboda



Lokomotiv Jaroslavľ: Salák – Nakládal, Afanasjev, Pajgin, Jelesin, Čerepanov, Koledov, Kutuzov – Kozun, Kontiola, Loktionov – Averin, Kraskovskij, Iljenko – Sannikov, Alexejev, Jurtajkin –Kovalenko, Ivanov, Kajumov – Denisenko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. septembra (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava neuspeli vo svojom úvodnom domácom zápase v novej sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Na ľade zimného štadióna Ondreja Nepelu prehrali v nedeľu s Lokomotivom Jaroslavľ 1:4. "Belasí" tak natiahli sériu prehier na štyri a s jediným bodom im patrí predposledná 11. priečka v tabuľke Západnej konferencie.O jediný presný zásah domácich sa postaral v 34. minúte kapitán Michal Sersen. Zverenci trénera Vladimíra Országha pokračujú v domácej trojzápasovej sérii v utorok o 18.30 h so Severstaľom Čerepovec.Slovan dostal možnosť na otvorenie skóre už po 55 sekundách, keď išiel na trestnú Iljenko. V presilovke však príliš nepohrozili, jedinú pološancu mal Gelinas, ktorý vypálil zo stredného pásma a Salákovi prepadol puk. Brankár hostí ho však stihol skrotiť ešte pred bránkovou čiarou. V početnej výhode sa nepresadili ani hostia a následne opäť ani domáci. Navyše, krátko po svojej druhej presilovke inkasovali. Po Kraskovského prihrávke sa v 11. minúte presadil Averin - 0:1. Inak sa toho na ľade veľa nedialo, hral sa taktický hokej a oba tímy mali problémy s kombináciami pri prechode do útočného pásma. V 15. minúte opäť pohrozili hostia, keď sa pred Čiliakom dostal k puku Sannikov, ale slovenského brankára neprekonal. Slovanu nevyšla ani tretia početná výhoda a tak išiel po úvodnej tretine do šatne s jednogólovým mankom.V úvode druhého dejstva si hostia vypracovali súvislejší tlak, z ktorého vzišla šanca Koledova a pekný zákrok Čiliaka. Krátko na to vyhodil Gelinas puk za mantinel a Slovan sa musel brániť. Lokomotiv sa nasťahoval do útočného pásma a domáci brankár musel opäť zasahovať. V 29. minúte už skončil puk za jeho chrbtom, no gól neplatil. Jurtajkin sa po peknej samostatnej akcii dostal až pred bránku, jeho prvú strelu kryl Čiliak a následná dorážka prišla z postavenia v bránkovisku, čo potvrdilo aj video. V 34. minúte sa prvýkrát v novej sezóne na vlastnom štadióne presadili aj domáci. Sersen potiahol puk pred bránku, jeho strelu vyrazil Salák iba pred seba a kapitán "belasých" už nemal problém dopraviť puk do odkrytej siete - 1:1. V 38. minúte sa po súboji Jelesina s Hrnkom otvorili dvere pre rolbu, čo si vyžiadalo dlhšiu opravu a tak sa zvyšok druhej tretiny dohral až po prestávke.V 43. minúte vykorčuľoval Čiliak za bránku a stratil puk, ale stihol sa vrátiť a zabrániť gólu. Tlak Lokomotivu sa stupňoval, no gólové šance neprichádzali. Zmenila to až presilovka hostí v 46. minúte, ktorú využil už po 28 sekundách Loktionov - 1:2. Vzápätí prišla početná výhoda domácich, pri ktorej sa ocitol v dobrej šanci Buc, no bekhendom namieril len do Saláka. Slovan si však nedokázal vypracovať súvislejší tlak a Saláka ohrozoval len sporadicky. V 54. minúte navyše inkasoval tretí gól z hokejky Denisenka. Záver duelu ešte okorenila bitka Chipchuru s Nakládalom, po ktorej išli obaja predčasne do šatní. V poslednej minúte upravil na konečných 1:4 Kozun a Slovan tak odštartoval domáce účinkovanie v novej sezóne prehrou."Odohrali sme veľmi dobré stretnutie, hlavne v tretej tretine. Dnešný výkon bol podľa mojich predstáv."1. Jokerit 3 3 0 0 0 13:5 62. Jaroslavľ 4 3 0 0 1 13:7 63. CSKA Moskva 4 3 0 0 1 9:5 64. Dinamo Riga 4 2 0 1 1 9:8 55. HK Soči 3 1 1 1 0 10:7 56. Čerepovec 4 1 1 1 1 11:13 57. Spartak Moskva 3 2 0 0 1 10:6 48. Viťaz 3 2 0 0 1 7:7 4------------------------------------------9. Dinamo Moskva 4 1 0 1 2 10:14 310. SKA Petrohrad 3 1 0 0 2 10:9 211. Slovan Bratislava 4 0 0 1 3 4:15 112. Dinamo Minsk 3 0 0 0 3 3:7 0