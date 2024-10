K asteroidu Dimorphos vyštartovalo plavidlo Hera

Dimorphos je malý mesiac s priemerom 160 metrov, ktorý obieha okolo väčšieho asteroidu Didymos. V roku 2022 NASA do Dimorphosu narazila sondou a zmenila jeho dráhu o niekoľko metrov.



Dimorphos nebol na ceste k zasiahnutiu Zeme, ale bol to test, aby sa zistilo, či je možné zastaviť dopad asteroidov, keby existovalo skutočné riziko.



Hera sa pozrie na veľkosť a hĺbku krátera, ktorý na Dimorphose vytvorila sonda NASA. To by malo pomôcť vedcom pochopiť najlepší spôsob, ako v budúcnosti zastaviť iné asteroidy.



7.10.2024 (SITA.sk) - K asteroidu, ktorý americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v roku 2022 vychýlil z jeho dráhy, v pondelok z Mysu Canaveral na Floride vyštartovalo vesmírne plavidlo Hera.Cieľom misie, ktorú riadi Európska vesmírna agentúra (ESA) , je zistiť, či dokážeme zastaviť dopad nebezpečných asteroidov na Zem.Hera bude skúmať, čo sa stalo s asteroidom Dimorphos, keď do neho NASA úmyselne narazila. Informuje o tom web BBC.Ak všetko pôjde podľa plánu, vesmírne plavidlo Hera docestuje k asteroidu vzdialenému zhruba 11 miliónov kilometrov v decembri 2026.