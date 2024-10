Bájky prispôsobené pre deti. Zaujmú, pobavia a poučia

V knihe Bájky od Grigorija Skovorodu nájdete jeho najlepšie filozofické bájky prispôsobené pre deti. Sú to miniatúry, úvahy o spriaznenej práci, šťastí a vďačnosti, ktoré by mali naplniť každú chvíľu života múdreho človeka.

Ale v prvom rade sú to dobré a vtipné príbehy o zvieratkách, ktoré sú prefíkané, lenivé a boja sa ako ľudia. Hrdinovia ukážu, aké dôležité je vidieť nielen vonkajšiu, ale aj vnútornú podstatu vecí, neklamať iných a vážiť si čas.

Zábavné a milé Bájky

Hrdinovia Bájok nás naučia, aké je dôležité vidieť nielen vonkajšiu stránku, ale aj vnútornú podstatu vecí, chopiť sa práce, na ktorú máme nadanie, neklamať iných ci vážiť si čas.

V knižke je takmer 30 bájok. Vždy na dvojstrane jedna bájka aj s ponaučením a niekoľko ilustrácií. Napríklad:

Mravec a prasa

Pes a kobyla

Ozubené kolieska

Lev a opice

Baba a hrnčiar

Dva kocúry

Kukučka a drozd

Kozliatko a flautista vlk

Ťava a jeleň

„Nič nie je viac na smiech než prázdna duša skrytá za rozumný výzor a nič veselšie než smiešna tvár skrývajúca vážnosť,“ odkazuje Grigorij Skovoroda.

Veď si spomeňte na príslovie: „Poznáš po vrave, čo jesto v hlave.“ On sám nemá rád premenlivú masku tých ľudí a javov, o ktorých hovorí iné príslovie: „Prázdny kotol najväčšmi hučí“. Teda tých, ktorí mnoho a vzletne rozprávajú, no nič pritom nehovoria.

„Nie je mi milá tá pustá pýcha ani pyšná pustota. Mám radšej, keď je čosi navonok skromné a vnútri bohaté, keď výzor klame, ale vnútri sa ukrýva pravda. Nepohŕdaj bájkami, priateľu. Bájka a podobenstvo sú jedno a to isté… Tento veselý obrazný literárny útvar zvyčajne používali najlepší starovekí filozofi. Vavrín sa zelenie aj v zime. A rovnako sú múdri ľudia v zábave rozvážni a aj v nepravde pravdovravní,“ myslí si autor.

Bájka Vrana a čížik a ponaučenie

Pri jazere, v ktorom žili žaby, štebotal na konári čížik. Poblíž krákala vrana a keď videla, že čížik neprestáva spievať, povedala:

„Čo sa sem pcháš, ty žaba?“

„Prečo ma voláš žaba?“ začudoval sa čížik.

„Pretože si presne taký zelený ako tamtá žaba.“

„Čože?“ skríkol ste čížik. „Ak som ja žaba, tak ty si len obyčajná kvákačka. Kvákaš skoro tak isto ako tá žaba.“

Ponaučenie: Ľudskú povaha spoznáš podľa srdca a zvykov, nie podľa zovňajška. Strom sa pozná podľa ovocia.