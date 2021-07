K Číne mieri tajfún In-fa, na východe krajiny zrušili lety a lode musia opustiť oblasť

Kontajnerové lode evakuovali

Zastavená je aj vlaková doprava

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.7.2021 (Webnoviny.sk) - K pevninskej Číne smeruje tajfún In-fa, pre ktorý na východe krajiny zrušili lety a nákladným lodiam nariadili opustiť oblasť. Tajfún by mal podľa predpovedí dosiahnuť pevninu provincie Če-ťiang v nedeľu popoludní alebo večer, oznámil tamojší meteorologický úrad.Školy, trhy a podniky v Če-ťiang musia byť zatvorené, informovala oficiálna tlačová agentúra Sin-chua, podľa ktorej tiež v provincii zastavia cestnú dopravu, ak to bude nevyhnutné. Letisko v provinčnom hlavnom meste Chang-čou zrušilo 90 percent nedeľňajších letov a očakáva sa zrušenie ďalších v pondelok, informoval provinčný denník.V Šanghaji evakuovali z prístavu Jang-šan veľké kontajnerové lode, uviedla tiež Sin-chua. Správa prístavu podľa jej informácií uviedla, že vietor pri pobreží dosahuje rýchlosť 82 - 102 kilometrov za hodinu a mohol by ešte zrýchliť.Tlačová agentúra tiež informovala, že od soboty do štvrtka bude v častiach regiónu delty rieky Jang-c’-ťiang zastavená vlaková doprava.In-fa sa pohybuje smerom k pevninskej Číne od Taiwanu, kde spôsobil lejaky a vysoké vlny. Z ostrova však nehlásia mŕtvych ani zranených. Tajfún sprevádza vietor s rýchlosťou 155 kilometrov za hodinu s nárazmi do 191 kilometrov za hodinu.