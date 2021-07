Advokátska komora s predstavenou novelou trestného poriadku nesúhlasí, ale pár bodov aj schvaľuje

Hrozí vyššie riziko nadkvalifikácie trestných činov

Novela objasňuje aj pravidlá náhrady väzby

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská advokátska komora (SAK) nesúhlasí s predstavenou novelou trestného poriadku upravujúcu kolúznu väzbu, teda väzbu pre hrozbu ovplyvňovania svedkov zo strany obvineného. Za najproblematickejšiu časť označilo posilnenie právomoci prokurátora pri rozhodovaní o väzbe.Protestujú, aby prokurátor v prípravnom konaní po tom, ako pominie niektorý z dôvodov väzby, mohol rozhodnúť o zmene dôvodov väzby. Informovala o tom v tlačovej správe hovorkyňa SAK Alexandra Donevová . Komora kritizuje, že v novele naďalej pretrváva rozpor Trestného poriadku s judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorá umožňuje nahradiť kolúznu väzbu.„Na jednej strane sme úprimne radi, že o tejto roky potláčanej téme sa teraz hovorí, táto novela ako celok ale nespĺňa naše predstavy o reálnej zmene trestnej politiky nášho štátu, ktorá by nás aj v tejto oblasti zaradila medzi vyspelé Európske štáty,“ konštatovala komora.Zároveň však vyzdvihla, že novela priniesla skrátenie lehoty trvania kolúznej väzby zo sedem na päť mesiacov. Vzápätí upozornila, že novela pri väzbe zavádza dve kategórie osôb. Ide o osoby, ktoré sa už preukázateľne kolúzne správali, no u ktorých neplatí päťmesačná lehota a osoby, u ktorých kolúzne správanie preukázané nebolo, avšak v zmysle novely môžu byť päť mesiacov držané v kolúznej väzbe.Toto komora vníma ako oslabenie posudzovania dôvodov väzby aj oproti súčasne platnému právnemu stavu. Podľa SAK novela nevyriešila ani otázku možných prípadov nadkvalifikácie trestných činov. Dokonca sa domnieva, že tak, ako bola prijatá, ešte zvýši riziko nadkvalifikácie s tým, aby bolo možné predĺženie päť mesačnej lehoty kolúznej väzby.Donevová poukázala, že SAK dlhodobo a konzistentne upozorňuje na problematiku kolúznej väzby, návrhy na jej úpravu predkladali takmer pri každej príležitosti, keď bola otvorená možnosť úpravy trestných kódexov. Ich návrh, ktorý v januári 2021 zaslali ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí), vychádzal z návrhov, ktoré predkladajú od roku 2007. Preto ich mrzí, že sa táto téma spolitizovala.„Táto debata totiž nie je o siedmich ‚prominentných' ľuďoch, ktorí sú v kolúznej väzbe, ako sa to niektorí snažia zľahčovať. Okrem tých, ktorí majú len kolúzny dôvod (a je ich okolo sedem až desať), sme v apríli mali ďalších 145 osôb s kombináciou kolúzneho a iného dôvodu väzby, ktorých podmienky výkonu väzby sa ale riadia kolúznou väzbou, teda sú rovnako v kolúznej väzbe ako ‚tí siedmi',“ objasnila Donevová. Dodala, že pri porovnaní s Českou republikou má Slovensko 3,4 násobok ľudí v kolúznej väzbe.Poslanci Národnej rady SR v piatok 23. júla schválili novelu Trestného poriadku, ktorá zavádza päťmesačnú lehotu kolúznej väzby. Novelu predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Ďalšou zmenou je zavedenie obligatórneho súdneho preskúmavania možnosti nahradiť väzbu inštitútmi náhrady väzby.Novela tiež objasňuje pravidlá náhrady väzby a výslovne vylučuje možnosť náhrady kolúznej väzby a opätovnej väzby z kolúznych dôvodov v záujme odstrániť pochybnosti právneho výkladu doterajšej úpravy. Súčasne zmena Trestného poriadku explicitne stanovuje podmienky návrhu na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenia rozhodnutia súdu o väzbe.