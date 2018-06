K. Cséfalvayová: Nedovoľme, aby obraz o V4 určoval V. Orbán

Na archívnej snímke poslankyňa Katarína Cséfalvayová (Most-Híd). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 30. júna (TASR) - Slovensko by malo svoje predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4) využiť na to, aby V4 viac priblížilo Európe. Myslí si to predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd).povedala pre TASR.Za najdôležitejšiu prioritu Cséfalvayová považuje presadzovanie silnej Európy. Slovensko by podľa nej malo otvárať proeurópske témy, v ktorých sa Európska únia potrebuje viac spájať. Podľa programu predsedníctva sa pod prioritou silná Európa skrýva napríklad presadzovanie spoločného postoja pri schvaľovaní viacročného rozpočtu EÚ, spolupráca v oblasti investícií alebo prepájanie hlavných miest V4 a Viedne.Cséfalvayová považuje V4 za platformu, v ktorej môže Slovensko hľadať spojencov a prostredníctvom nich presadzovať svoje záujmy v rámci EÚ.konštatovala. Zdôraznila tiež, že V4 nemôže nahrádzať EÚ ani sa nad ňu stavať.Slovensko sa predsedníctva vo V4 ujme v nedeľu 1. júla, zoskupeniu bude predsedať piatykrát. Program predsedníctva je postavený na troch prioritách – silná Európa, bezpečné prostredie a inteligentné riešenia.