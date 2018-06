NIEKTORÉ POKUTY SA OD 1. JÚLA ZNÍŽIA: Pozrite sa, ktoré to budú

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 30. júna (TASR) – Od nedele (1.7.) sa znížia viaceré pokuty, polícia k tejto zmene pristúpila po analýze, vyhodnotení a posúdení menej závažných priestupkov. Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová, vo väčšine prípadov, kde sa pokuty menia, určila polícia hranicu od najnižšej možnej pokuty po najvyššiu.Sankcie sa však nemenia v prípade prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti. V blokovom konaní na mieste môže polícia za tento priestupok vodičovi uložiť pokutu do výšky 800 eur.povedala ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Vysvetlila to tým, že sadzby znížili v oblastiach, respektíve pri udalostiach, ktoré nie sú častou príčinou dopravných nehôd, respektíve nezapríčinia taký počet smrteľných nehôd na cestách.dodala.Zmeny sa dotknú niektorých ustanovení v internom policajnom sadzobníku pokút. Ide napríklad o zníženie pokuty pri šoférovaní auta bez platných dokladov. Pokuta bola doteraz 30 eur, po novom je v rozmedzí od 10 do 30 eur. Zmena sa dotkne tiež vedenia nemotorového vozidla pod vplyvom alkoholu po zistení jedného promile alkoholu v krvi, doteraz sa platilo 30 až 50 eur, po novom 20 eur.uviedla Saková.Vždy je to podľa jej slov tak, že keď sa niečo zavádza, treba reflektovať na to, ako sa to vyvíja.vysvetlila.Vodiči doteraz platili za používanie hanlivých gest voči ostatným účastníkom cestnej premávky 50 eur, podľa nového sadzobníka zaplatia od 30 do 50 eur. Pokuta hrozí aj za vyhadzovanie predmetov z vozidiel či obťažovanie ostatných vodičov nadmerným hlukom, prachom, znečisťovaním ovzdušia, rozstrekovaním kaluží, blata alebo zbytočne naštartovaným motorom, keď auto stojí. Doteraz vodiči platili od 20 do 40 eur, podľa nových pravidiel zaplatia od 10 do 30 eur.Za jazdu na motorke bez okuliarov či ochranného štítu sa doteraz platilo 30 eur, aktuálne sa bude od 10 do 30 eur. Pokuta hrozí aj za jedenie, pitie alebo fajčenie počas jazdy na malej motorke, motorke, motorovej trojkolke či štvorkolke. Pokuta sa zo sumy 30 až 50 eur znížila na 20 až 40 eur.vysvetlila Baloghová. Ide napríklad o účasť na športovom podujatí alebo pokus o účasť, a to aj napriek zákazu.