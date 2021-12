K dohode medzi Arrivou a Slovak Lines nakoniec nedošlo

Nový regionálny autobusový dopravca v Bratislavskom kraji Arriva sa s bývalým dopravcom Slovak Lines na spolupráci formou subdodávky nakoniec nedohodol. Pre TASR to potvrdili z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) s tým, že Arriva bude teda musieť čo najskôr zabezpečiť obslužnosť kraja vlastnými silami.





"Najrýchlejšie riešenie pre plné fungovanie prímestskej autobusovej dopravy by bola spolupráca oboch dopravcov. Žiaľ, obaja dopravcovia nám oznámili, že pri technických rokovaniach nakoniec k dohode nedošlo," spresnil pre TASR riaditeľ komunikačného odboru BSK Michal Feik. To, že sa Arriva so Slovak Lines nedohodla, upozornil aj denník Nový Čas.Podiel vypravených spojov v regionálnej autobusovej doprave v kraji je v súčasnosti približne 75 percent, v oblasti Malaciek sa už blíži k 90 percentám. "Nedostatok spojov stále jazdí v okresoch Pezinok a Senec," poznamenal Feik.Predseda BSK Juraj Droba 3. decembra oznámil, že nový a aj bývalý dopravca sa dohodli na spolupráci formou subdodávky. Arriva mala naďalej zostať dopravcom poskytujúcim služby pre samosprávny kraj. Slovak Lines mal formou subdodávky poskytovať svoje kapacity na vybraných linkách. Arriva, ktorá od polovice novembra prevádzkuje prímestskú dopravu v Bratislavskom kraji, má totiž pre nedostatok vodičov problém s výpadkami spojov, a to najmä v okolí Pezinka a Senca.Arriva a Slovak Lines však boli 3. decembra pri potvrdení informácie o dohode zdržanliví. Riaditeľka pre marketing a obchod spoločnosti Arriva na Slovensku Petra Helecz pre TASR uviedla, že v rokovaniach s dopravcami, ktorí deklarujú, že vedia zabezpečiť vodičov, pokračujú. "Týka sa to aj pôvodného dopravcu. Verejnosť budeme o podrobnostiach dohody informovať až potom, čo k nej dospejeme a podpíšeme zmluvy, v ktorých budú okrem iného stanovené aj presné termíny, odkedy začnú voziť cestujúcich v Bratislavskom kraji," spresnila.Slovak Lines síce v tom čase potvrdil, že dopravcovia dospeli k gentlemanskej dohode, priznal však, že sa to ešte nepremietlo do písomných zmlúv. Zároveň informoval, že sa snažia získať dostatočný počet vodičov a pripravujú vozový park.Droba, ktorý očakával citeľné zlepšenie prímestskej dopravy do Vianoc, bude trvať na sankciách za výpadky spojov, ktoré kraj už ráta rádovo v státisícoch eur. Počítadlo pokút sa podľa šéfa BSK má zastaviť vtedy, keď Arriva začne poskytovať 95 a viac percent svojich služieb.Nový dopravca od začiatku deklaruje, že problém sa snaží vyriešiť. Nových vodičov sa snaží prilákať aj na vysoký náborový príspevok. Šoférov zháňa i v zahraničí. Podpísal dohodu aj s vodičmi mikrobusov, ktorí vypomáhajú s vykrytím niektorých spojov.