Prezident Zelenskyj chce ďalšie rokovania s Ruskom, nevylučuje ani priame rozhovory s Putinom

Návrh rozhovorov s Putinom

Obavy z invázie

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - Diplomatické úsilie Spojených štátov na deeskaláciu napätia v ukrajinsko-ruskom pohraničí by podľa ukrajinského prezidenta mohlo priniesť viac príležitostí na rokovania s Ruskom.V rozhovore pre televíziu 1+1 Volodymyr Zelenskyj uviedol, že vďaka USA sa okrem takzvaného normandského formátu, ktorý zahŕňa Francúzsko a Nemecko, môže objaviť ešte jedna platforma na rozhovory s Moskvou.S podporou USA a ukrajinských spojencov v Európe ukrajinská hlava štátu dokonca nevylučuje ani priame rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Tie Zelenskyj už niekoľkokrát navrhol, ale bezvýsledne.„Vidím podporu tejto cesty od našich európskych partnerov a USA,“ vyjadril sa Zelenskyj.Napätie medzi Moskvou, Kyjevom a jeho západnými spojencami v uplynulých týždňoch narástlo pre zhromažďovanie ruských vojakov pri hraniciach s Ukrajinou, ktoré vyvolalo obavy z invázie. Ruskí predstavitelia plánovanie útoku na Ukrajinu opakovane popierajú. Ukrajinu naopak obviňujú z jej vlastných údajne agresívnych zámerov.Spojené štáty sa rozhodli vziať na seba priamejšiu rolu v diplomacii medzi Kyjevom a Moskvou. Americký prezident Joe Biden tento týždeň v súvislosti so situáciou telefonoval s Putinom aj Zelenským.Navrhol pridať sa k európskym štátom v rokovaniach zameraných na urovnanie konfliktu na východnej Ukrajine, ale aj na riešenie Putinových námietok voči rozširovaniu NATO na východ. Putin vyzval Západ, aby mu poskytol záruky, ktoré by zabránili rozšíreniu aliancie o Ukrajinu alebo nasadzovanie vojakov a zbraní na jej území.