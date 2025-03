K dvom dopravným nehodám na cestách Košického kraja musel vzlietnuť záchranársky vrtuľník

Nikto v autobuse sa nezranil

Dva týždne liečenia a pokuta

19.3.2025 (SITA.sk) - Na cestách Košického kraja v pondelok dvakrát zasahoval záchranársky vrtuľník. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová Prvá nehoda sa stala krátko po 15:00 v meste Sečovce (okres Trebišov). Vodič prímestského autobusu viedol vozidlo v smere od obce Dargov, smerom na obec Hriadky. Z dosiaľ nezistených príčin na riadne vyznačenom priechode pre chodcov narazil do mladistvej chodkyne.„Posádkou leteckých záchranárov bola chodkyňa letecky transportovaná do košickej nemocnice a podľa predbežnej lekárskej správy utrpela zranenia, ktoré si vyžiadajú dobu liečenia do siedmych dní," informovala Ivanová.Doplnila, že ani vodič, ani dvadsiatka cestujúcich v autobuse sa nezranili. Aj vodič, aj chodkyňa boli podrobení dychovej skúške na alkohol, u oboch bola negatívna.Ďalšia nehoda sa stala krátko po 16:00, a to medzi Slancom a Slanským Novým Mestom (okres Košice-okolie). Vodič Škody Octavie tu pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a aktuálnym poveternostným podmienkam.V pravotočivej zákrute sa dostal do šmyku, cez protismernú časť vozovky prešiel na nespevnenú krajnicu, a potom zišiel z cesty a prevrátil sa s autom na strechu.„Vo vozidle sa nachádzal iba vodič a toho si do svojej starostlivosti prevzala posádka leteckých záchranárov, ktorá ho transportovala do košickej nemocnice. Zranenia, ktoré utrpel, si podľa predbežnej lekárskej správy vyžiadajú 14-dňovú dobu liečenia a práceneschopnosti," uviedla Ivanová.Dodala, že policajti ho počas dokumentovania dopravnej nehody podrobili dychovej skúške aj orientačnému testu na prítomnosť drog. Oba boli negatívne. Na mieste dostal blokovú pokutu.