Štáty V4 sú v indexe sociálneho pokroku pod priemerom, výnimkou je Česko

19.3.2025 (SITA.sk) - Slovensko sa v európskom Indexe sociálneho pokroku (EUSPI) umiestnilo so skóre 84,8 pod priemerom EÚ, ktorý je stanovený na 100. Podobné skóre dosiahli aj Poľsko a Maďarsko. Z krajín V4 dosiahlo nadpriemerný výsledok len Česko so skóre 102,3.Index meria spoločenský rozvoj štátov nezávisle na ekonomických ukazovateľoch v troch hlavných kategóriách, a to základné potreby, základy blahobytu a príležitosti. Na výsledky upozornil Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA) Severské štáty vedú s veľkým náskokom pred priemerom EÚ. Na posledných dvoch priečkach so skóre nižším ako 65 sú Rumunsko a Bulharsko. Skóre Slovenska sa od roku 2016 mierne zlepšuje. K úrovni priemeru EÚ sme najbližšie v kategórii základných ľudských potrieb a v oblasti kvality životného prostredia.Najviac priestoru na zlepšenie máme v kategórii príležitostí, konkrétne v oblasti inklúzie a posilnenia dôvery vo verejné inštitúcie. Z regionálneho pohľadu dosiahol na Slovensku najvyššie skóre Bratislavský kraj (98,6), čo je však stále európsky podpriemer. V celosvetovom rebríčku je Slovensko aktuálne zo 170 štátov na 34. mieste, čím si oproti roku 2016 polepšilo o dve priečky