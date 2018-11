K.Farkašovský: Mali by sme regulovať internetové médiá, šíria sa hoaxy

Poslanec Karol Farkašovský (SNS), archívna snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 3. novembra (TASR) - Slovensko by potrebovalo jeden nový komplexný mediálny zákon, ktorý by zahŕňal aj internet. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol podpredseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá Karol Farkašovský z SNS, ktorá chce navrhnúť reguláciu internetových médií.Farkašovský vidí problém v tom, že nové médiá sú ťažko kontrolovateľné.uviedol. Ako dodal, právna norma by sa týkala aj určitej kontroly statusov na sociálnych sieťach, konkrétnu podobu návrhu však treba podľa neho technologicky aj legislatívne prepracovať.Podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Natália Milanová (OĽaNO) súhlasí s tým, že internet je momentálne nekontrolovateľný priestor, zároveň je to podľa nej priestor na slobodu prejavu." dodala.priblížil Farkašovský s tým, že by sa mohli stanoviť určité pravidlá, ktoré budú zárukou toho, že mediálny priestor ostane kritický, ale v súlade s etickými normami. Milanová sa obáva, že návrh by mohol chrániť verejných činiteľov pred názormi bežných ľudí.vysvetlila.Hostia relácie diskutovali aj o finančných prostriedkoch pre rezort kultúry. Ten má dostať na budúci rok o približne 25 miliónov eur menej, zároveň potrebuje vyčleniť financie na situáciu v Slovenskom národnom divadle (SND), ktorého problémy sa týkali najmä opery.upozornil Farkašovský a dodal, že v opere šlo o zlé personálne vzťahy, ako aj manažérske problémy, napríklad vo vyplácaní odmien. Výsledky poslaneckého prieskumu v SND budú podľa neho zverejnené do konca roka.Systém financovania kultúry cez verejnoprávne fondy považuje Milanová za veľmi dobrý a užitočný, avšak vidí chyby pri ich transparentnosti. Podľa Farkašovského by sa mali zaviesť nové pravidlá.pripomenul. Milanová dodala, že pri poslaneckom prieskume v Audiovizuálnom fonde navrhli zaviesť krížovú kontrolu. Ako jednu z možností zlepšenia vidí aj verejné zasadnutia komisií fondov.