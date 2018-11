Plevník-Drienové, rodisko Dominika Tatarku

Prvá písomná zmienka o obci Plevník-Drienové v Považskobystrickom okrese pochádza z polovice 14. storočia. Až do roku 1952 boli Plevník a Drienové samostatné obce, rozdelené potokom Drienovka. Plevník sa prvýkrát písomne spomína v roku 1354, Drienové o 100 rokov neskôr. Na snímke park v centre obce s pamätníkom na rodáka Dominika Tatarku. Foto: TASR Foto: TASR

Jedna z prvých obcí separujúca komunálny odpad

Astronomický klub Juraja Bardyho



Dominik Tatarka - najvýznamnejší rodák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Plevník-Drienové 3. novembra (TASR) – Prvá písomná zmienka o obci Plevník-Drienové v Považskobystrickom okrese pochádza z polovice 14. storočia. Až do roku 1952 boli Plevník a Drienové samostatné obce, rozdelené potokom Drienovka. Plevník sa prvýkrát písomne spomína v roku 1354, Drienové o 100 rokov neskôr. Dedina je hraničnou obcou Trenčianskeho kraja susediacou s Bytčianskym okresom v Žilinskom kraji.Podľa starostu obce Miroslava Kremeňa veľkou devízou obce je krásna okolitá príroda.priblížil Starosta.S 1635 obyvateľmi patrí medzi stredne veľké obce, s výnimkou kanalizácie má kompletnú infraštruktúru. Starosta verí, že v blízkej budúcnosti bude v obci aj kanalizácia a stane sa pre nových i súčasných obyvateľov ešte zaujímavejšia.doplnil Kremeň s tým, že novým sídlom úradu by mali byť zrekonštruované priestory budovy, ktorú obec kúpila od spotrebného družstva.Plevník-Drienové žije bohatým športovým, spoločenským a kultúrnym životom, zabezpečuje ich 16 združení a iných subjektov.pripomenul starosta s tým, že Plevník-Drienové je aj dejiskom okresnej olympiády seniorov za účasti Jozefa Golonku a Marcely Laiferovej.Bezprostredná blízkosť diaľnice s diaľničným privádzačom v katastri obce, ako aj zmodernizovaná železničná trať a s ňou súvisiace vyvolané investície, urobili z obce Plevník-Drienové v Považskobystrickom okrese obľúbené a vyhľadávané sídlo.O atraktívnosti obce svedčí podľa starostu Miroslava Kremeňa aj stúpajúca cena stavebných pozemkov a čoraz viac žiadostí o individuálnu bytovú výstavbu.priblížil starosta s tým, že za posledné štyri roky vydali okolo 50 stavebných povolení.V Plevníku-Drienovom sú podľa starostu dve predajne potravín, niekoľko pohostinstiev, zmodernizovaný kultúrny dom s kapacitou 180 ľudí, ale napríklad aj letisko, ktoré využívajú najmä leteckí modelári. Areál bývalého poľnohospodárskeho družstva sa zmenil na priemyselný park, kde pôsobí niekoľko súkromných spoločností zameraných na drevárstvo, spracovanie kovov a ďalšie oblasti.doplnil Kremeň.Najvýznamnejšou investíciou v obci v posledných rokoch je výstavba zberného dvora, ktorý nedávno skolaudovali a pripravuje sa jeho otvorenie. Čakajú ešte na dodanie automobilu s hydraulickou rukou, traktor s príslušenstvom a drvičku stavebného odpadu.pripomenul starosta.Z mimorozpočtových prostriedkov vymenili v Plevníku-Drienovom okná na obecnom úrade, kultúrnom dome, opravili viac ako 7000 štvorcových metrov miestnych komunikácií. Vďaka dotácii takmer 300.000 eur podstúpila komplexnú rekonštrukciu a zateplenie tamojšia základná škola.doplnil Kremeň.Z historických stavieb sú skvostami obce Kostol sv. Štefana kráľa v centre obce, kaplnka pri základnej škole, novovybudovaná kaplnka so zvonicou v miestnej časti Dolina a zrekonštruovaná 150-ročná zvonica v rovnakej časti.uzatvoril starosta.Záujem o astronómiu prebudil v amatérskom astronómovi Mariánovi Mičúchovi z Plevníka-Drienového v Považskobystrickom okrese v polovici 70. rokov seriál Okná vesmíru dokorán. Jeho nadšenie prerástlo vo vášeň, neskôr začal do tajov vesmíru zasväcovať deti v tamojšej škole v rámci astronomického krúžku.V roku 1995 si v záhrade postavil astronomickú pozorovateľňu a o štyri roky neskôr založil v obci astronomický klub. Nesie meno po stredoškolskom učiteľovi, propagátorovi astronómie na Považí Jurajovi Bardym.priblížil Mičúch.Ako dodal, Astronomický klub Juraja Bardyho je občianskym združením, ktoré pravidelne organizuje pozorovania.doplnil Mičúch.Mičúchove fotografie vesmírnych telies môže verejnosť obdivovať v regionálnych periodikách, ale desiatky jeho fotografií si mohli prezrieť aj astronomickí experti v odbornom časopise Kozmos.Najvýznamnejším rodákom z obce Plevník-Drienové v Považskobystrickom okrese je spisovateľ a publicista Dominik Tatarka. V obci otvorili v roku 1992 Pamätnú izbu Dominika Tatarku, na otvorení nechýbal ani vtedajší prezident Českej a Slovenskej federatívnej republiky a Tatarkov dlhoročný priateľ Václav Havel.Podľa riaditeľky Základnej školy Dominika Tatarku v Plevníku-Drienovom (názov nesie škola od roku 1996) Dagmar Smataníkovej pochádzal Tatarka zo siedmich detí, bol jediným chlapcom, mal šesť sestier.priblížila riaditeľka.Pamätná izba je podľa nej prierezom celého Tatarkovho života, nechýba v nej ani jedna kniha, ktorú napísal. Jej súčasťou sú aj fotografie z čias, kedy Tatarka hrával divadlo spolu s Václavom Havlom. Pamätnú izbu spravuje škola, navštevujú ju najmä stredoškoláci, ktorí majú Tatarku v povinnej literatúre.doplnila Smataníková.Ako dodala, do Plevníka-Drienové chodieval Tatarka často, pretože v obci mal rodinu.uzavrela Smataníková s tým, že v parku neďaleko školy odhalili aj bustu najvýznamnejšieho rodáka z obce.Dominik Tatarka sa narodil 14. marca 1913. Vyštudoval Univerzitu Karlovej v Prahe, aktívne sa zúčastnil Slovenského národného povstania. Po vojne bol ústredným tajomníkom Zväzu československých spisovateľov a redaktorom Pravdy. Na protest proti okupácii Československa vystúpil v roku 1969 z KSČ, režim ho zbavil všetkých funkcií, prišiel o prácu a stal sa zakázaným autorom.Od roku 1970 bol pod stálym dohľadom komunistickej tajnej bezpečnosti. V roku 1977 ako prvý Slovák podpísal Chartu 77. V roku 1986 mu Nadácia Charty 77 udelila v Štokholme Cenu Jaroslava Seiferta, v roku 1991 mu udelili in memoriam vyznamenanie T. G. Masaryka I. triedy. Pádu komunistického režimu sa Dominik Tatarka nedožil, zomrel v máji 1989.