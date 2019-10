K. Galek: Kompenzačný príspevok by mali dostávať iní ťažko pracujúci

Karol Galek, archívna snímka. Foto: sas.sk Foto: sas.sk

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Poslanca opozičnej SaS Karola Galeka zaujíma, či štát pomôže aj iným zamestnancom ako baníkom, ktorí vykonávali ťažké povolanie a môže ich zasiahnuť prepúšťanie. Tiež sa obáva vytvárania lacnej pracovnej sily v regióne hornej Nitry. Uviedol to v rámci rozpravy k novele zákona o kompenzačnom príspevku pre baníkov z dielne poslancov Smeru-SD. Jeden z predkladateľov Jaroslav Baška (Smer-SD) je však presvedčený, že tento zákon spolu s projektom rekvalifikácií prispeje k tomu, že z hornej Nitry sa nestane hladová dolina.pýtal sa koaličných poslancov Galek. Zároveň by očakával, že bane si budú vytvárať rezervy na odškodnenie svojich baníkov, ktorých prepustia.tvrdí Galek.Región hornej Nitry čaká transformácia, mali by tam vznikať nové pracovné miesta, baníci budú mať možnosť absolvovať rekvalifikačné programy.myslí si Galek.Baška odmieta, že týmto zákonom ide o "nejakú predvolebnú korupciu".podotkol Baška. Vysvetlil, že bane majú povinnosť si vytvárať rezervu na uzatváranie baní.vysvetlil Baška.Podľa neho kompenzačný príspevok má slúžiť na to, aby pomohol baníkom, lebo stratili prácu a odrobili určité obdobie v bani.skonštatoval Baška s tým, že najnižší príspevok pre baníka je 200 eur mesačne.podotkol Baška.Tiež ocenil, že návrh podporujú aj niektorí opoziční poslanci.dodal Baška.