Remišová vyzvala vládu, aby prijala opatrenia na očistenie prokuratúry

Veronika Remišová, archívna snímka. Foto: TASR Jakub Kotian Foto: TASR Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. októbra (TASR) - Vláda by mala okamžite prijať opatrenia na očistenie prokuratúry, ktoré by umožnili vyvodiť zodpovednosť voči ľuďom, ktorí sa objavujú v kauzách súvisiacich s Marianom K. Vyhlásila to nezaradená poslankyňa parlamentu a predstaviteľka mimoparlamentnej strany Za ľudí Veronika Remišová. Doplnila, že prokuratúra ako jeden z pilierov štátu sa rúca.Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) už skôr povedal, že je pripravený meniť legislatívu, ak to prokuratúra a Súdna rada SR potrebujú na to, aby ráznejšie konali pri excesoch vo svojich radoch.Remišová pripomenula aj to, že v správe generálneho prokurátora SR o činnosti prokuratúry v roku 2018 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v SR chýbajú závažné veci. Správa podľa nej nereflektuje na stav na prokuratúre, dostatočne nenavrhuje disciplinárne konania, ich počet je podľa nej minimálny.vyhlásila Remišová na stredajšej tlačovej konferencii.Aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik by mal podľa predstaviteľky strany Za ľudí Márie Kolíkovej vyvodiť zodpovednosť.povedala.Ak prokuratúre a súdnictvu chýbajú zákonné nástroje na efektívne očistenie sa, vláda je podľa Pellegriniho pripravená pomôcť.skonštatoval. Ak bude potrebné zmeniť zákony, aby aj generálny prokurátor mohol konať, Pellegrini je podľa svojich slov pripravený ich legislatívne návrhy pretaviť do vládnych a v skrátenom konaní ich predložiť na schôdzu Národnej rady SR.