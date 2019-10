K. Janošťáková, ktorá mala firmu s A. Vadalom, má v DPB skončiť

Na snímke podnikateľ talianskeho pôvodu Antonino V. Foto: TASR – František Iván Foto: TASR – František Iván

Bratislava 26. októbra (TASR) – Z Dopravného podniku Bratislava (DPB) má odísť zamestnankyňa Katarína Janošťáková, ktorá bola od roku 2010 spoločníkom i konateľom vo firme Mirabella s aktuálne odsúdeným Antoninom Vadalom. Ohlásili to viceprimátorka Bratislavy Tatiana Kratochvílová i primátor Bratislavy Matúš Vallo. Vedenie DPB to však pre TASR nateraz nepotvrdilo a uviedlo, že v tejto veci s mestom rokuje.oznámila bratislavským mestským poslancom vo štvrtok (24. 10.) Kratochvílová. Ako podotkla, je potrebné, aby uzávierku DPB ukončili pracovníci, ktorí boli zodpovední doteraz za financie.povedala námestníčka. Vallo uviedol, že nevie presne, dokedy Janošťákovej táto práca bude trvať.podotkol primátor.uviedla v stanovisku hovorkyňa DPB Adriana Volfová.Vedenie mesta Bratislavy na čele s primátorom Vallom zrušilo najprv koncom júna Janošťákovej poverenie na dočasné riadenie ekonomického úseku DPB. Stalo sa tak po prevalení sa informácií o jej spojení s Vadalom i o tom, že v roku 2017 mala podľa zverejneného blogu ako hlavná účtovníčka zodpovedať za kontrolu a schvaľovanie faktúr zaJanošťákovú na dočasné riadenie ekonomického úseku poverilo vtedajšie dočasné vedenie DPB, ktoré navrhol primátor Vallo a schválilo ho mestské zastupiteľstvo. Primátor v júni na zverejnené informácie reagoval, že doteraz nevedel, že také meno a taká osoba existuje. Spolu s DPB uviedol, že Janošťáková bola poverená vedením ekonomického úseku dočasným manažmentom podniku, pretože bola hierarchicky najvyššie postavená zamestnankyňa tohto úseku po tom, ako bol predchádzajúci riaditeľ postavený mimo výkonu funkcie.Vedenie podniku v júni deklarovalo, že počas pôsobenia Janošťákovej pod novým manažmentom neboli zistené žiadne pochybenia.vyhlásil DPB. Poverenie Janošťákovej malo trvať do času, keď riadenie podniku prevezme nový manažment z transparentných výberových konaní.Benátsky súd odsúdil 9. októbra talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu na deväť rokov a štyri mesiace väzenia za pašovanie drog z Južnej Ameriky do talianskej Kalábrie. Malo ísť o kokaín. Spolu s Vadalom bolo v rámci procesu odsúdených ďalších 17 podozrivých. Vadalu zadržali v marci 2018 v Michalovciach na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Zatknutý a vyšetrovaný bol krátko predtým aj v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice.