V noci na nedeľu sa mení čas, dotkne sa to štyroch nočných vlakov

ilustračná snímka

Bratislava 26. októbra (TASR) – Zmena času zo soboty na nedeľu (27. 10.) sa dotkne aj dopravy. Hodiny sa o 3.00 h ráno letného času posunú na 2.00 h stredoeurópskeho. Ovplyvní to dva nočné vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK), a tiež dva vlakové spoje súkromného dopravcu RegioJet.Zmena sa dotne dvoch nočných diaľkových vlakov štátneho dopravcu ZSSK. Konkrétne ide o rýchlik Zemplín, ktorý vyráža z Humenného o 21.54 h a plánovaný príchod do stanice Bratislava-Nové Mesto má o 6.51 h. Dotkne sa to tiež rýchlika Zemplín v opačnom smere, ktorý štartuje zo stanice Bratislava-Nové Mesto o 22.16 h a do Humenného má prísť o 6.33 h. Oba zostanú stáť vo vybraných železničných staniciach a v ceste budú pokračovať po hodine.priblížil hovorca ZSSK Tomáš Kováč.Na zmenu času upozorňuje na svojej webovej stránke aj dopravca RegioJet s tým, že to ovplyvní dva vlakové spoje. Spoje budú čakať v jednej zo zastávok danej linky, kým ich „nedobehne“ stredoeurópsky čas. Ide o spoj RJ 1021 s odchodom z Prahy o 21.47 h a plánovaným príchodom do Košíc o 6.00 h. Tento bude čakať v zastávke Žilina, odkiaľ by mal vyraziť o 2.50 h nového času. Týka sa to aj spoja RJ 1020, ktorý vyráža z Košíc o 21.22 h smerom do Prahy, kam by mal prísť o 5.54 h. Čakať bude v zastávke Ostrava-Svinov, odkiaľ má odísť o 2.31 h nového času.