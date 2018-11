K. Mičieta: Pochod študentov pred 29 rokmi bol zlomový moment

Na snímke rektor Univerzity Komenského (UK) v Bratislave Karol Mičieta počas spomienky na pochod študentov v novembri 1989 v Bratislave 16. novembra 2018. Foto: TASR/Jaroslav Novák Foto: TASR/Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. novembra (TASR) – Historickú udalosť študentského pochodu v novembri 1989 si v deň jeho 29. výročia pripomenuli účastníci spomienkového stretnutia v Bratislave. Uskutočnilo sa v piatok pri pamätnej tabuli na budove Univerzity Komenského (UK) na Šafárikovom námestí z iniciatívy Ústavu pamäti národa (ÚPN) a UK.Protestný nelegálny pochod bratislavských vysokoškolákov centrom mesta v predvečer Medzinárodného dňa študentstva bol ich prejavom nespokojnosti so životom v komunistickej spoločnosti. Túžili po zmene režimu, slobode vyjadrovania a cestovania, lepšom vzdelávaní aj živote. Nasledujúci deň (17. 11. 1989) organizovali pochod za základné ľudské práva študenti v Prahe, proti ktorým príslušníci Verejnej bezpečnosti brutálne zasiahli. Následné udalosti s masovými protestmi verejnosti vyústili do pádu režimu, viedli k slobodným voľbám, obnoveniu ľudských práv, slobode vierovyznania a iným zmenám v novej spoločnosti.povedal rektor UK Karol Mičieta.Aj podpredseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy vyzdvihol odvážny čin a zásluhy študentov. Tí nielen uskutočnili pochod mestom, ale pomáhali organizovať masové demonštrácie verejnosti, odvážne bojovali za slobodu v neslobodnej krajine. Zároveň pripomenul, že do histórie sa zapísala aj ich budova, kde ihneď vznikol študentský štrajkový výbor. Pri 20. výročí tejto udalosti ÚPN inštaloval pamätnú tabulu, kde sa každoročne koná spomienkové stretnutie.apeloval účastník historického študentského pochodu Radoslav Števčík.Organizátori ukončili spomienkové stretnutie položením vencov pod pamätnú tabuľu.