Staronových starostov aj poslancov treba opätovne poistiť

Bratislava 16. novembra (TASR) - V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí 2018 Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak bol v obci opätovne zvolený ten istý starosta, obec ako jeho zamestnávateľ ho odhlási z registra poistencov dňom zloženia jeho sľubu a vznikom nového funkčného obdobia ho opätovne do registra poistencov prihlási. Prihlási ho teda odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom zložil sľub starostu na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.informovala poisťovňa.Podobne obec postupuje aj pri poslancoch obecného zastupiteľstva. Avšak pokiaľ napríklad poslanec obecného zastupiteľstva vznikom svojho poslaneckého mandátu vyhlásil, že funkciu poslanca bude vykonávať bez nároku na odmenu, a zásady odmeňovania mu umožňujú vzdať sa tohto práva, obec ho do registra poistencov neprihlasuje.Odmietnutím odmeny mu totiž nevzniklo právne postavenie zamestnanca na účely sociálneho poistenia. Uvedené pravidlá platia rovnako pre primátorov miest a mestské zastupiteľstvá.