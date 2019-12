K. Mitrík: Rok 2019 bol aj rokom výrazných zmien na NKÚ

Karol Mitrík, archívna snímka. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Bratislava 20. decembra (TASR) – Rok 2019 bol tiež rokom významných zmien na Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ) SR. Najväčšou bola úprava organizačnej štruktúry a významným míľnikom bolo aj zavedenie povinnosti predkladať správy o kontrolnej činnosti parlamentným výborom. Uviedol to predseda NKÚ Karol Mitrík.K 1. januáru boli zlúčení kontrolóri do jednej sekcie a podporný aparát do druhej sekcie. "," skonštatoval Mitrík s tým, že štruktúra riadenia je tak omnoho operatívnejšia.Jeho ambíciou je, aby bol NKÚ otvoreným úradom. Podotkol, že aj svoje zistenia pravidelne zverejňujú. Príprava kontrol pritom podľa jeho slov nie je jednoduchá, pripravuje sa rok dopredu. Významným míľnikom tohto roka je podľa Mitríka prijatie stratégie rozvoja NKÚ na roky 2020 – 2025. K tejto stratégii sa každý rok vytvára akčný plán.Dôležité podľa neho bolo aj to, že predseda NKÚ dostal možnosť zúčastňovať sa na rokovaní vlády, čo bolo naplnené pred takmer troma rokmi. Za ešte významnejší míľnik, ktorý sa dosiahol v tomto roku, však Mitrík považuje povinnosť NKÚ predkladať výborom Národnej rady (NR) SR správy o kontrolnej činnosti. Doteraz správy predkladali, ale výbory NR SR ich zaraďovali do bodu 'rôzne' a brali na vedomie. "," priblížil.Avizoval tiež, že NKÚ podstúpi budúci rok v marci kontrolu kvality činnosti cez medzinárodnú inštitúciu INTOSAI, ktorá má metodiku, ako preverovať najvyššie kontrolné úrady. Komisia bude zložená z ľudí z piatich krajín. "," poznamenal.Zároveň dodal, že roky 2018 a 2019 vyhlasoval za roky zvyšovania kvality kontrolnej činnosti a na budúci rok chce k tomu pridať aj vzdelávanie. Bez kvalitného vzdelaného personálu totiž podľa Mitríka nie je možné vykonávať kvalitnú kontrolu. NKÚ má na budúci rok naplánovaných 32 kontrolných akcií.