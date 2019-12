Štyria mŕtvi po víchrici: V Portugalsku a Španielsku zúrila Elsa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lisabon 20. decembra (TASR) - Prudký vietor a prívalové dažde zasiahli uplynulú noc Španielsko, Portugalsko a Francúzsko, kde po sebe zanechali najmenej štyroch mŕtvych, oznámili v piatok záchranári. Región sa medzitým pripravuje na ďalšiu víchricu, informuje agentúra AFP.Počas víchrice Elsa zomreli v Portugalsku dvaja ľudia. Jeden muž zahynul južne od Lisabonu pri dopravnej nehode spôsobenej vyvráteným stromom, druhý po zrútení domu v meste Viseu v severnej časti krajiny. V rovnakej oblasti je nezvestný tretí muž, záchranári sa obávajú, že ho strhla voda, keď jazdil na traktore pri rozvodnenej rieke.Dve obete hlásia aj zo Španielska, kde jeden muž zomrel pri zosuve pôdy v horách v regióne Astúria, v ktorých vietor dosiahol rýchlosť 160 kilometrov za hodinu, zatiaľ čo na ďalšieho sa zrútil kamenný múr v parku v galícijskom meste Santiago de Compostela.V južnom a vo východnom Francúzsku zostalo 140.000 domácností bez elektriny. Silný vietor tam strhával strechy z domov a vyvracal stromy či bilbordy na elektrické vedenia. Zranenia z týchto oblastí neboli hlásené.Hoci víchrica Elsa do pondelňajšieho dopoludnia z veľkej časti utíchla, lodné spojenia medzi Marokom a Španielskom v Gibraltárskom prielive zostali pre obavy týkajúce sa počasia pozastavené.Miernejšie počasie však v regióne podľa predpovedí dlho nepotrvá, keďže sa k nemu blíži víchrica Fabien, ktorá prinesie do Španielska, Portugalska a západného Francúzska znova silný vietor a dažde.Francúzska meteorologická služba Météo-France vydala výstrahy pred silným vetrom a varovala pred možnými záplavami i lavínami v niektorých častiach Álp.Len pred necelým týždňom si víchor a záplavy vyžiadali v južnom Francúzsku tri obete na životoch a viacero zranených, pričom prerušili dodávky elektriny do približne 400.000 domácností.